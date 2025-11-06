Language
    Mohammed Shami का करियर खत्‍म? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के लिए तेज गेंदबाज को फिर किया गया नजरअंदाज

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के लिए 15 सदस्‍यीय टीम की घोषणा की, जिसमें ऋषभ पंत की वापसी हुई, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी की एक बार फिर अनदेखी की गई। शमी के लिए यह खबर झटकेदार इसलिए भी है क्‍योंकि उन्‍होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। इससे उनके भविष्‍य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

    Hero Image

    मोहम्‍मद शमी

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्‍ट सीरीज के लिए 15 सदस्‍यीय टीम की घोषणा की। ऋषभ पंत की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई जबकि तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद से शमी के लाल गेंद करियर पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    पंत को इंग्‍लैंड के खिलाफ मैनचेस्‍टर टेस्‍ट में पैर में चोट लगी थी। जुलाई में लगी चोट के बाद वो पूरी तरह ठीक होकर अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। चोट के कारण पंत वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में हिस्‍सा नहीं ले सके थे। 26 साल के विकेटकीपर बल्‍लेबाज ने हाल ही में भारत ए को दक्षिण अफ्रीका ए पर जीत दिलाई थी। तब उन्‍होंने चौथी पारी में 90 रन का योगदान दिया था।

    शमी तीसरी बार नजरअंदाज

    बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्‍ट कोलकाता में 14 नवंबर और दूसरा टेस्‍ट गुवाहाटी में 22 नवंबर से खेला जाएगा। मोहम्‍मद शमी को लगातार तीसरी बार टेस्‍ट टीम से नजरअंदाज किया गया। इंग्‍लैंड और वेस्‍टइंडीज के खिलाफ शमी को फिटनेस के कारण नहीं चुना गया था। इस बार वो फॉर्म में हैं और फिट भी हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौका नहीं मिला।

    शमी ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और 2 मैचों में 15 विकेट चटकाए। इसमें गुजरात के खिलाफ पारी में पांच विकेट लेना शामिल है। शमी ने अपनी फिटनेस बखूबी साबित करते हुए चयन के लिए दावेदारी पेश की थी। फिर भी उनका नाम टेस्‍ट टीम से नदारद रहा। इसके अलावा भारत ए की टीम में भी शमी को जगह नहीं दी गई।

    भारतीय गेंदबाजी में बदलाव

    बता दें कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्‍मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे। इन्‍हें अकाशदीप का साथ मिलेगा, जो कंधे की चोट से उबरकर लौटे हैं। इस तरह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव के संकेत मिले हैं। शमी की अनदेखी उठने से सवाल खड़े होना लाजिमी हैं कि क्‍या अब राष्‍ट्रीय टीम में उनके दिन पूरे हो चुके हैं या फिर कुछ समय और उन्‍हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा।

    भारतीय टेस्‍ट स्‍क्‍वाड

    शुभमन गिल (कप्‍तान), ऋषभ पंत, यशस्‍वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्‍त पडिक्‍कल, ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतिश कुमार रेड्डी, मोहम्‍मद सिराज, कुलदीप यादव और अकाशदीप।

