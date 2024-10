Border Gavaskar Trophy से पहले भारतीय टीम को मिली बड़ी खुशखबरी! Mohammed Shami ने इंजरी पर दिया अपडेट

मोहम्मद शमी ने अपनी फिटनेस को लेकर कहा कि वह पूरी तरह से दर्द से फ्री हैं और अगले महीने से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख टेस्ट दौरे के लिए अभी भी दावेदारी से बाहर नहीं हैं। शमी ने रविवार को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के शुरुआती टेस्ट के बाद नेट्स पर गेंदबाजी की।

#WATCH | Gurugram, Haryana | Indian Cricketer Mohammed Shami says, "My knee is fine and my fitness is going well. I hope I will be back on the field soon. If I talk about the World Cup 2023 finals, there's only one thing, we should have won the finals. There is nothing to blame… pic.twitter.com/uskLYSxC1d