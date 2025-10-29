Mohammad Rizwan ने खड़ा किया नया बखेड़ा, ODI कप्तानी छिनी तो PCB को दिखाया ठेंगा! जमकर हो रही फजीहत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohammad Rizwan Central Contract: पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया विवाद पैदा हो गया है। इसके पीछे की वजह है विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की बगावत। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे ये पता चला है कि वनडे कप्तानी छीनने के बाद से रिजवान काफी नाराज है और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ही साइन करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कुल 30 पाकिस्तानी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए, लेकिन, उस कॉन्ट्रैक्ट पर रिजवान ही अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने उस पर साइन नहीं किया है।

Mohammad Rizwan ने क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना किया? मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) की इस नाराजगी की वजह ये मानी जा रही है कि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप किया गया और वनडे की कप्तानी उनसे छीनी गई, जिसके बाद वह पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट (PCB Central Contract) पर साइन करने से इनकार कर रहे हैं। इसस पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खुद को T20 टीम से निकाले जाने पर उन्होंने सवाल पूछे।