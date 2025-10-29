Language
    Babar Azam: पहले टपकाया लट्टू कैच और फिर डक पर हुए OUT… रावलपिंडी में बाबर आजम का शर्मनाक T20I कमबैक

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:35 AM (IST)

    Babar Azam: एशिया कप 2025 की टी20 टीम से बाहर होने के बाद बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20I सीरीज में वापसी की, जो बेहद निराशाजनक रही। पहले मैच में वे सिर्फ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले डक पर आउट हो गए और एक आसान कैच भी छोड़ दिया। पाकिस्तान यह मैच 55 रनों से हार गया, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Babar Azam: पिछले महीने एशिया कप 2025 की टी20 टीम में जगह नहीं मिलने के बाद, बाबर आजम को अपनी काबिलियत साबित करने और 2026 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह पक्की करने का मौका साउथ अफ्रीका (PAK vs SA 1st T20I) के खिलाफ टी20I सीरीज के लिए मिला।  लेकिन मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में उनकी वापसी बेहद ही निराशाजनक रही, क्योंकि वो सिर्फ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले डक पर आउट हो गए।

    दिसंबर 2024 के बाद यह बाबर (Babar Azam) का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था और वह भी संयोग से उसी टीम यानी दक्षिण अफ्रीका  के खिलाफ ही मैच के साथ उन्होंने कमबैक किया।

    रावलपिंडी में खेले गए पहले टी20आई मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अफ्रीका की बैटिंग के 17वें ओवर के दौरान बाबर आजम ने जॉर्ज लिंडे का एक आसान-सा कैच मिड-ऑन पर छोड़ दिया, जो ना केवल ड्रॉप हुआ, बल्कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। लिंडे ने फिर शानदार बैटिंग करते हुए 26 गेंदों में 36 रन ठोके और अफ्रीका का सकोर 194/9 तक पहुंचाया।

    सिर्फ कैच ही ड्रॉप नहीं, बल्कि जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो साहिबजादा फरहान के आउट होने के बाद बाबर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए। पूरा रावलपिंडी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, क्योंकि बाबर को टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा (4,231 रन) का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन की जरूरत थी।

    लेकिन कुछ ही पलों में पूरा स्टेडियम खामोश हो गया, जब पाकिस्तान का सबसे मशहूर बल्लेबाज डक पर आउट होकर पवेलियन लौट गया।

    PAK vs SA 1st T20I: पाकिस्तान को मिली हार

    अगर बात करें पहले टी20I मैच की तो पाकिस्‍तान को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 55 रन से करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी। में मैच दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 18.1 ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने 24 और सैम अय्यूब ने 37 रन बनाए। उनके अलावा मोहम्मद नवाज ने 36 रन की पारी खेली। वहीं, पाकिस्तान पर मिली इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।