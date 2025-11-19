Language
    IND vs SA: साउथ अफ्रीकी टीम में घातक गेंदबाज की हुई एंट्री, भारत की मुश्किलें बढ़ना तय!

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    एनगिडी ने अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट खेले हैं, लेकिन जनवरी 2024 में भारत के खिलाफ केपटाउन में वापसी के बाद से उन्होंने केवल तीन टेस्ट खेले हैं। उनका आखिरी टेस्ट मैच जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। रबाडा के चोटिल होने के चलते उन्हें टीम में जगह मिली है। 

    Hero Image

    साउथ अफ्रीका के स्क्वाड से जुड़े लुंगी एनगिडी। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को भारत के खिलाफ गुवाहाटी में शनिवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल किया गया है। पसलियों में लगी चोट के चलते कागिसो रबाडा का फिर से खेलना संदिग्ध लग रहा है। वह पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे। दौरे पर मेहमान टीम के अन्य तेज गेंदबाज विकल्प मार्को यान्सन, कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्डर हैं।

    एनगिडी ने अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट खेले हैं, लेकिन जनवरी 2024 में भारत के खिलाफ केपटाउन में वापसी के बाद से उन्होंने केवल तीन टेस्ट खेले हैं। उनका आखिरी टेस्ट मैच जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था। उन्होंने भारत में केवल एक टेस्ट मैच खेला है, जिसमें 2019 में रांची में एक भी विकेट नहीं मिला था।

    पाकिस्तान दौरे पर रहे टीम का हिस्सा

    एनगिडी अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान में दक्षिण अफ्रीका की वनडे और टी20 सीरीज का हिस्सा रहे। एनगिडी के पास अनुभव की कमी नहीं है। पिछले हफ्त, उन्होंने सीएसए टी20 चैलेंज में टाइटन्स के लिए एक मैच खेला था।

    तेज गेंदबाजों ने फेंके 40 ओवर

    ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने कुल 40 ओवर डाले और छह विकेट लिए, जिससे टीम ने 2010 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। कोलकाता की पिच से तेज गेंदबाजों को पर्याप्त मदद मिली, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि गुवाहाटी में परिस्थितियां कैसी होंगी। क्योंकि इस मैदान पर पहले कभी टेस्ट क्रिकेट का आयोजन नहीं हुआ है।

