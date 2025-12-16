LSG IPL 2026 Auction LIVE: 22.95 करोड़ का पर्स, 6 जगह खाली… पंत की लखनऊ टीम की नजर किन स्टार खिलाड़ियों पर?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। LSG Full Squad IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स की नजरें आईपीएल 2026 के लिए अपना मजबूत स्क्वॉड तैयार करने पर है। अबू धाबी में आज यानी 16 दिसंबर को होने वाले आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी, जहां उनकी नजरें 6 खिलाड़ियों को खरीदने पर होगी, जिसमें से फ्रेंचाइजी 4 विदेशी खिलाड़ी खरीद सकती है।

ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने डेवड मिलर, आकाशदीप और शमार जोसेफ जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। वहीं, रवि बिश्नोई को भी बाहर कर अब फ्रेंचाइजी की नजरें बेहतरीन स्पिनर को खरीदने पर होगी। इसके अलावा टीम में कुछ ऑलराउंडर्स को अपनी स्क्वॉड में शामिल करने का फ्रेंचाइजी सोच सकती है।

LSG IPL 2026 Auction: एलएसजी की टीम में कौन-कौन शामिल? दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants IPL 2026 Auction) का पिछले आईपीएल सीजन (2025) में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ ने केवल 6 मैच जीते और वह 7वें पायदान पर रही थी।