LSG IPL 2026 Auction LIVE: 22.95 करोड़ का पर्स, 6 जगह खाली… पंत की लखनऊ टीम की नजर किन स्टार खिलाड़ियों पर?
LSG Full Squad IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम को मजबूत कर रही है। पिछले निराशाजनक सीजन के बाद, वे मिनी ऑक्शन
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। LSG Full Squad IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स की नजरें आईपीएल 2026 के लिए अपना मजबूत स्क्वॉड तैयार करने पर है। अबू धाबी में आज यानी 16 दिसंबर को होने वाले आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी 22.95 करोड़ रुपये के पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी, जहां उनकी नजरें 6 खिलाड़ियों को खरीदने पर होगी, जिसमें से फ्रेंचाइजी 4 विदेशी खिलाड़ी खरीद सकती है।
ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने डेवड मिलर, आकाशदीप और शमार जोसेफ जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। वहीं, रवि बिश्नोई को भी बाहर कर अब फ्रेंचाइजी की नजरें बेहतरीन स्पिनर को खरीदने पर होगी। इसके अलावा टीम में कुछ ऑलराउंडर्स को अपनी स्क्वॉड में शामिल करने का फ्रेंचाइजी सोच सकती है।
LSG IPL 2026 Auction: एलएसजी की टीम में कौन-कौन शामिल?
दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants IPL 2026 Auction) का पिछले आईपीएल सीजन (2025) में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ ने केवल 6 मैच जीते और वह 7वें पायदान पर रही थी।
अब आईपीएल के आगामी सीजन से पहले एलएसजी प्रबंधन ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के इरादे से दो महत्वपूर्ण ट्रेड किए थे। सनराइजर्स हैदराबाद से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड किया। वहीं, मुंबई इंडियंस के लिए एलएसजी ने अपने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को रिलीज किया।
LSG Full Squad IPL 2026:एलएसजी की पूरी टीम-
अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीटज्की, हिम्मद सिंह, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मोहम्मद शमी (ट्रेड), मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (ट्रेड)
LSG ने ऑक्शन से पहले 7 खिलाड़ियों को किया था रिलीज
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, शार्दुल ठाकुर,आकाशदीप, रवि बिश्नोई, शमार जोसेफ को आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया है।
