LSG Retained Players IPL 2026: लखनऊ में आए शमी और तेंदुलकर, डेविड मिलर गए बाहर, देखें LSG की पूरी लिस्ट

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। LSG Retained Players List for IPL 2026: लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आईपीएल 2026 मिनी नीलामी के लिए तैयार है। आईपीएल 2025 में एलएसजी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। ऋषभ पंत के नेतृत्‍व वाली लखनऊ ने पिछले सीजन में केवल छह मैच जीते और सातवें स्‍थान पर रही थी।

लखनऊ सुपरजायंट्स ने टुकड़ों में काबिलियत दर्शायी, लेकिन उसके प्रदर्शन में निरंतरता नहीं था। खिलाड़‍ियों की चोटें और अस्‍थायी मिडिल ऑर्डर भी उसकी समस्‍या बना रहा। आईपीएल 2026 से पहले एलएसजी प्रबंधन ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करने के इरादे से दो महत्‍वपूर्ण ट्रेड किए।

लखनऊ सुपरजायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद से तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी और मुंबई इंडियंस से अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड किया। हां, मुंबई इंडियंस के लिए एलएसजी ने अपने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को रिलीज जरूर किया। नीलामी में लखनऊ अब 22.95 करोड़ रुपये लेकर उतरेगी।

एलएसजी का 2025 में हाल लखनऊ सुपरजायंट्स ने ऋषभ पंत (27 करोड़) को आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी रकम पर जोड़ा था। उम्‍मीद थी कि युवाओं के साथ पंत टीम को पहली बार आईपीएल खिताब दिलाएंगे। हालांकि, कप्‍तान पंत का असाधारण प्रदर्शन, खिलाड़‍ियों की चोटें, विदेशी खिलाड़‍ियों का असहज प्रदर्शन टीम के प्‍लेऑफ में पहुंचने के लिए बाधा बना। डेविड मिलर, रवि बिश्‍नोई और आकाशदीप जैसे सीनियर खिलाड़ी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। स्‍पीड के धनी मयंक यादव सीजन में ज्‍यादातर समय चोट से परेशान रहे।

LSG IPL 2026 Released Players List लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम बड़े बदलाव करने के मूड में है। टीम ने अपने तूफानी बल्लेबाज डेविड मिलर को रिलीज कर दिया है। टीम ने आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, रवि बिश्नोई, शमार जोसेफ को रिलीज कर दिया है।

LSG IPL 2026 Retained Players List लखनऊ सुपरजायंट्स मजबूत भारतीय खिलाड़‍ियों का स्‍क्‍वाड बनाने पर ध्‍यान दे रहा है और भरोसेमंद विदेशी क्रिकेटर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने के मूड में है। लखनऊ की टीम ने अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीटज्की, हिम्मद सिंह, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मोहम्मद शमी (ट्रेड), मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह कोरिटेन किया है।