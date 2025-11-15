ट्रेड डील हुई कंफर्म

बता दें कि लखनऊ सुपरजायंट्स ने मोहम्‍मद शमी का ट्रेड सनराइजर्स हैदराबाद से किया। वहीं, अर्जुन तेंदुलकर का ट्रेड एलएसजी ने मुंबई इंडियंस से किया। शमी आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। ऑरेंज आर्मी ने शमी को 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। अब भारतीय तेज गेंदबाज को लखनऊ सुपरजायंट्स में भी इतनी ही रकम मिलेगी।

वहीं, अर्जुन तेंदुलकर को एलएसजी ने मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया। अर्जुन तेंदुलकर को सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 नीलामी में खरीदा था। उन्‍होंने आईपीएल 2023 में अपना आईपीएल डेब्‍यू किया था। अर्जुन को एमआई की तरफ से 30 लाख रुपये मिलते थे और उतनी ही रकम में एलएसजी ने ट्रेड किया।