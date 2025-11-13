IND vs SA: Mohammed Shami का टेस्ट करियर खत्म? कप्तान Shubman Gill ने तारीफ तो की पर झाड़ दिया पल्ला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill on Mohammed Shami Snub: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के काफी लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चलने पर कप्तान शुभमन गिल ने चुप्पी तोड़ी है। शमी, जिन्होंने वनडे विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा कुल 24 विकेट लिए थे, वह अपनी इंजरी के बाद से कमबैक करने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में इस साल खेला, जिसमें कुल 7 मैचों में उन्होंने 11 विकेट लिए थे। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी भारतीय टीम में अभी तक वापसी नहीं हुई। उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। इस पर कप्तान गिल ने जो कहा वो तेजी से वायरल हो रहा है।

Gill ने कोलकाता टेस्ट से पहले क्या-क्या कहा? दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa 1st Test) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC 2025-27) के लिहाज से दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। जहां भारत ने अपनी पिछली सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था, तो वहीं साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई थी।

अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs SA) से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान शुभमन गिल (India Captain Shubman Gill Press Conference) ने टीम कॉम्बिनेशन और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गैरमौजूदगी पर खुलकर बात की।

गिल ने कहा कि ये दोनों टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत अहम हैं क्योंकि इससे डब्ल्यूटीसी फाइनल की राह तय होगी। साउथ अफ्रीका बहुत मजबूत टीम है। वे चैम्पियंस हैं। हमने भी मुश्किल समय में अच्छा हैंडल किया है। विकेट भी अच्छी है, एक सामान्य भारतीय विकेट लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के बाद तुरंत रेड बॉल क्रिकेट में लौटना मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है।

गिल का मानना है कि भारतीय टीम के पास मौजूदा समय कई क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं। गिल ने कहा, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वो शानदार ऑलराउंडर हैं और उनके आंकड़े भी उसे साबित करते हैं। यह सीरीज काफी रोमांचक होगी। पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका ने शानदार ऑलराउंडर हैं और उनके आंकड़े भी इसे साबित करते हैं।