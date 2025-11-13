IND vs SA 1st Test Live Streaming: बिल्कुल FREE में कैसे देखें भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट? ये धांसू तरीके ना करें मिस
India vs South Africa, 1st Test LIVE Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि साउथ अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बावुमा के पास है। यह मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। फैंस इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्टार और डीडी फ्री डिश पर लाइव देख सकते हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 1st Test Live Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। शुभमन गिल के पास भारतीय टीम की कप्तानी जिम्मेदारी है। वहीं, गिल के डिप्टी ऋषभ पंत है। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा है।
बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर है, जहां उन्हें दो टेस्ट मैच के अलावा तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20आई सीरीज खेलनी है। टेस्ट मैच का ओपनिंग मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है, जबकि दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में होगा।
भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया था, जिसके बाद गिल की सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ साउथ अफ्रीका को हराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट लाइव फ्री में देख सकते हैं?
IND vs SA 1st Test Live Streaming (भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट)
कब खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर 2025 यानी शुक्रवार को खेला जाना है।
कहां खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है।
कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाना है।
कितने बजे भारत बनाम साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच का टॉस होगा?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच का टॉस 9 बजे होगा।
कैसे देख सकते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है।
फ्री में यूं देखें भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच?
भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच फ्री में डीडी फ्री डिश पर फैंस देख सकते हैं।
