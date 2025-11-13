IND vs SA 1st Test Live Streaming: बिल्कुल FREE में कैसे देखें भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट? ये धांसू तरीके ना करें मिस

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 1st Test Live Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। शुभमन गिल के पास भारतीय टीम की कप्तानी जिम्मेदारी है। वहीं, गिल के डिप्टी ऋषभ पंत है। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर है, जहां उन्हें दो टेस्ट मैच के अलावा तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20आई सीरीज खेलनी है। टेस्ट मैच का ओपनिंग मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है, जबकि दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में होगा।

भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराया था, जिसके बाद गिल की सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ साउथ अफ्रीका को हराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट लाइव फ्री में देख सकते हैं?

IND vs SA 1st Test Live Streaming (भारत-साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट) कब खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच? भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर 2025 यानी शुक्रवार को खेला जाना है।