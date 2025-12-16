IPL 2026 Auction, Liam Livingstone: लियाम लिविंगस्टन का तूफान फेल, नहीं मिला खरीदार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन एक नाम थे जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन पर फ्रेंचाइजियां दांव खेलेंगी और ऐसा ही हुआ। इस हार्ड हिंटिंग बल्लेबाज के पीछे कई फ्रेंचाइजियां पड़ीं। दो करोड़ की बेस प्राइस के साथ नीलामी में उतरे लिविंगस्टन को कोई भी खरीदार नहीं मिला।

2019 से आईपीएल की शुरुआत करने वाले लिविंगस्टन 2020 में इस लीग में नहीं खेले थे। वह इस लीग के उन नामों में से है जिन्हें हर टीम चाहती थी। लिविंगस्टन की एक खासियत ये है कि वह तूफानी बल्लेबाजी के अलावा अच्छे स्पिनर हैं और ऑफ स्पिन के साथ-साथ प्रभावी लेग स्पिन भी करते हैं। लेकिन इस बार उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा।

ऐसा रहा आईपीएल करियर लिविंगस्टन ने अपना आईपीएल करियर साल 2019 में राजस्थान रॉयल्स के साथ शुरू किया। 2019 के सीजन में उन्होंने 4 मैच खेले और कुल 70 रन बनाए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 44 रन रहा। इसके बाद 2021 में उन्होंने फिर से राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेला, लेकिन इस सीजन में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और उन्होंने पांच मैचों में लगभग 42 रन बनाए। शुरुआती दो सीजन लिविंगस्टन के लिए खास नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पावर-हिटिंग और ऑलराउंड क्षमता से बाकी टीमों का ध्यान जरूर खींचा।

साल 2022 लिविंगस्टन के आईपीएल करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ, जब पंजाब किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। इस सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 437 रन बनाए और टीम के सबसे अहम बल्लेबाजों में से एक बने। इस सीजन उनके बल्ले से चार अर्धशतक निकले। 2023 में भी उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 9 मैचों में 279 रन बनाए, जिसमें 94 रन की विस्फोटक पारी उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ आईपीएल स्कोर रहा। इस सीजन उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले। साल 2024 में चोट और सीमित मौकों के कारण वह केवल 7 मैच खेल पाए और करीब 111 रन ही बना सके।