IPL 2026 Auction, Quinton De Kock: इस सीजन मुंबई में लौटेंगे क्विंटन डीकॉक, बेस प्राइस में बिके

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ शानदार शतक जमाया था। इसके बाद चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे टी20 मैच में उनके बल्ले से 90 रनों की पारी निकली थी। इस फॉर्म का डीकॉक को फायदा मिला है। आईपीएल-2026 की नीलामी में उन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है।

डीकॉक विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, जिन्होंने आईपीएल में कई टीमों के लिए खेलते हुए अपनी खास पहचान बनाई है। उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किया, लेकिन शुरुआती सीजन में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। इसके बाद 2014 और 2015 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) की ओर से खेलना शुरू किया।

बेस प्राइस में बिके डीकॉक एक करोड़ की बेस प्राइस के साथ उतरे थे और इसी कीमत में मुंबई ने उन्हें खरीद लिया। किसी और टीम ने उनके लिए बोली नहीं लगाई। इसी के साथ डीकॉक मुंबई में वापस लौटे हैं।

ऐसा रहा है करियर 2016 का सीजन उनके लिए शानदार रहा, जहां उन्होंने 13 मैचों में करीब 445 रन बनाए और टीम के प्रमुख ओपनर बने। उनकी आक्रामक शुरुआत और लगातार रन बनाने की क्षमता ने उन्हें लीग के खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल कर दिया। 2017 में वह आईपीएल नहीं खेले।

साल 2018 में क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस से जुड़े और यहीं उनका आईपीएल करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। मुंबई के लिए खेलते हुए वह रोहित शर्मा के साथ सफल ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा बने। इस सीजन आठ मैचों में उन्होंने 201 रन बनाए जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा। 2019 में उन्होंने 16 मैचों में लगभग 503 रन बनाए और टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

2020 का सीजन उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जब उन्होंने 16 मैचों में 503 रन बनाए, जिसमें चार शानदार अर्धशतक शामिल थे। 2021 में भी उन्होंने मुंबई के लिए 11 मैचों 297 रन बनाए, हालांकि टीम का प्रदर्शन उस साल कुछ खास नहीं रहा। 2022 में वह लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए और इस सीजन में उन्होंने 15 मैचों में करीब 508 रन बनाए।