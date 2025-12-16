Language
    IPL 2026 Auction, Wanindu Hasaranga: इस सीजन लखनऊ के लिए खेलेंगे वानिंदु हसारंगा, बेस प्राइस में बिके

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    वानिंदु हसारंगा ने अपनी स्पिन और निचले क्रम में तूफानी बैटिंग से अलग पहचान बनाई है और इसलिए फ्रेंचाइजियां उनको अपने साथ जोड़ना चाहती थीं। हालांकि, सिर ...और पढ़ें

    वानिंदु हसारंगा को मिली नई टीम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में टी20 के बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर माने जाने वाले श्रीलंका के वानिंदु हसारंगा पर आईपीएल-2026 की नीलामी में पैसों की बारिश की उम्मीद थी। हसारंगा न सिर्फ अपनी प्रभावी स्पिन बल्कि निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए कारण सभी की नजरों में थे। इस सीजन वह लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

    पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हसारंगा को फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया था। वह दो करोड़ की बेस प्राइस के साथ उतरे और इसी कीमत में लखनऊ में चले गए चले गए।

    ऐसा रहा आईपीएल करियर

    हसारंगा ने अपनी घातक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर आईपीएल में बहुत कम समय में बड़ा नाम बना लिया। उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से किया। पहले सीजन दो मैचों में उन्हें खेलने का मौका मिले लेकिन वह विकेट नहीं ले सके। 2022 का सीजन हसारंगा के लिए यादगार रहा, जहां उन्होंने पूरे सीजन 16 मैचों में 26 विकेट लिए और पर्पल कैप जीतने वाले गेंदबाज बने। मिडिल ओवर्स में उनकी लेग-स्पिन और गुगली बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुई।

    साल 2023 में भी वानिंदु हसारंगा आरसीबी के लिए खेले, लेकिन इस सीजन में चोट और फिटनेस समस्याओं के कारण वह ज्यादा मैच नहीं खेल पाए। इसके बावजूद उन्होंने जितने भी मुकाबले खेले, उनमें अहम मौकों पर विकेट निकालकर अपनी उपयोगिता साबित की। 2023 में उन्होंने आठ मैचों में 9 विकेट लिए और कई बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। हालांकि यह सीजन उनके 2022 के प्रदर्शन जितना शानदार नहीं रहा, फिर भी उनकी गेंदबाजी का असर साफ नजर आया। 2024 में वह आईपीएल में नजर नहीं आए।

    आरसीबी ने किया था रिलीज

    पिछले सीजन आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया था और राजस्थान ने उन्हें खरीदा। राजस्थान के लिए उन्होंने 11 मैचों में इतने ही विकेट चटकाए। अभी तक वह 37 आईपीएल मैच खेल चुके हैं और 46 विकेट ले चुके हैं।