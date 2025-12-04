6,6,6,6,6... एक ओवर में 33 रन का तूफान, RCB से रिलीज होने वाले बल्लेबाज ने मचाया तांडव-VIDEO
Liam Livingstone: शाहरुख खान की अबू धाबी नाइट राइडर्स टीम के स्टार खिलाड़ी ने बुधवार को शारजाह में खेले गए ILT20 2025 मैच में धमाकेदार पारी खेली। उन्ह ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Liam Livingstone: इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने अबू धाबी नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए ILT20 2025 सीजन के दूसरे मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की। उन्होंने मैच में 82 रन की पारी खेली और टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने शारजाह वॉरियर्स की टीम के गेंदबाजों की खूब खबर ली और 215 के स्ट्राइक रेट से खूब रन बटोरे। उन्होंने अपने इस प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान खींच लिया। बता दें कि आरसीबी की टीम ने उन्हें आईपीएल 2026 से पहले रिलीज कर दिया था।
Liam Livingstone ने एक ओवर में कूट डाले 33 रन
दरअसल, लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) को RCB ने IPL 2025 मेगा ऑक्शन में 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है। वे IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में 2 करोड़ के बेस प्राइस पर उपलब्ध होंगे। रिलीज होने के बाद लिविंगस्टोन ने अपने दमदार खेल से फिर साबित कर दिया कि वे बड़े दावेदार हैं।
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की टीम अबू धाबी नाइट राइडर्स (Abu Dhabi Knight Riders ILT20 2025) की ओर से खेलते हुए, लिविंगस्टोन ने ILT20 2025 के मैच में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शारजाह वॉरियर्स के गेंदबाज ड्वेन प्रिटोरियस के एक ओवर में 5 छक्के जमाकर 33 रन बटोरे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
उन्होंने 38 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली और अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम ने शाहजाह वॉरियर्सको 39 रन से हराया। उनकी धुआंधार बल्लेबाज़ी की बदौलत टीम ने 233/4 का स्कोर बनाया, जो ILT20 इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।
इतना ही नहीं, उन्होंने मैच में एक ओवर में 33 रन कूट डाले, जिसमें 5 छक्के और एक डबल लिया। वाइड से टीम को एक रन इस ओवर में मिला। अब आईपीएल 2026 ऑक्शन (Liam Livingstone ipl auction) से पहले उन्होंने ये प्रदर्शन कर हर किसी का ध्यान खींच लिया है। आगामी ऑक्शन में उन पर पैसों की खूब बरसात हो सकती है।
When ADKR needed a push, Livingstone gave them a launch 🚀— FanCode (@FanCode) December 3, 2025
Last over. Total carnage 💥#ILT20 pic.twitter.com/1uSMj6esUB
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।