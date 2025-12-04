IPL से पहले KKR के Sunil Narine ने रच दिया इतिहास, दुनिया में ऐसा करने वाले बने तीसरे गेंदबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sunil Narine 600 Wickets in T20 Cricket: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज गेंदबाज सुनील नरेन ने इतिहास रच दिया है। सुनील नरेन ने एक विकेट लेकर अपने टी20 करियर में 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह टी20 इतिहास के तीसरे गेंदबाज और दूसरे स्पिनर बन गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो और अफगानिस्तान के स्टार राशिद खान के खास क्लब में एंट्री मार ली हैं। बता दें कि ये महारिकॉर्ड सुनील नरेन ने ILT20 2025-26 के दूसरे मैच में हासिल किया। ये मैच शारजाह वॉरियर्स के खिलाफ खेला गया।

Sunil Narine के टी20 में 600 विकेट पूरे दरअसल, अबू धाबी नाइट राइडर्स बनाम शारजाह वॉरियर्स के बीच खेले गए ILT20 के दूसरे मैच में सुनील नरेन (Sunil Narine 600 Wickets in T20 Cricket) ने अपने टी20 क्रिकेट में 600 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने ये कारनामा इंग्लैंड के टॉम एबेल का विकेट लेने के साथ किया। सुनील ILT20 में अबू धाबी नाइट राइडर्स के कप्तान हैं और अपनी टीम के लिए इस सीजन पहला मैच खेलते हुए उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और ये खास रिकॉर्ड बनाया।

600 विकेट पूरा करने के साथ ही सुनील नरेन एक खास क्लब में शामिल हो गए हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज राशिद खान है, जिन्होंने 681 विकेट लिए हैं, जबकि ड्वेन ब्रावो के नाम 631 विकेट दर्ज हैं। इस तरह सुनील नरेन दुनिया के तीसरे गेंदबाज और दूसरे स्पिनर बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 600 विकेट पूरे कर लिए हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज राशिद खान- 681

ड्वेन ब्रावो- 631

सुनील नरेन-600

इमरान ताहिर-570

शाकिब अल हसन- 504 सुनील नरेन की टीम को मैच में मिली जीत सुनील नरेन (Sunil Narine) ने अपने 600 विकेट के रिकॉर्ड के अलावा शानदार कप्तानी का नजारा पेश किया। उनकी कप्तानी में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शारजाह वॉरियर्स को हराकर अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। अबू धाबी ने लियान लिविंगस्टन की शानदार पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 233 रन का स्कोर बनाया।