    KKR के पूर्व साथी को बर्दाश्त नहीं गौतम गंभीर की आलोचना, कहा- वह सर्वश्रेष्ठ कोच और इंसान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    कोलकाता नाइट राइडर्स में गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके अफगानिस्तान के तूफानी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा है कि टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच शान ...और पढ़ें

    गौतम गंभीर की आलोचना से चिढ़ा उनका पूर्व साथी

    पीटीआई, दुबई: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य गौतम गंभीर के कोचिंग के तरीकों को लेकर भले ही देश में अलग अलग राय हो, लेकिन अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा कि केकेआर के पूर्व मेंटर गंभीर सर्वश्रेष्ठ कोच हैं और उनकी आलोचना से वह हैरान हैं।

    दक्षिण अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार और उससे पहले न्यूजीलैंड से मिली 0-3 से हार की वजह से गंभीर आलोचना के घेरे में है। भारतीय टीम पिछले सात में से पांच टेस्ट गंवा चुकी है।

    आलोचना सही नहीं

    आईपीएल 2024 विजेता केकेआर टीम के सदस्य रहे गुरबाज ने कहा कि 'गौतम सर' की आलोचना सही नहीं है। गुरबाज ने कहा कि आपके देश के 140 करोड़ लोगों में से 20 या 30 लाख उनके विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन बाकी गौतम सर और भारतीय टीम के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ कोच , मेंटोर और इंसान हैं । मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद है।

    गंभीर के रहते जीता चैंपियंस ट्रॉफी

    गुरबाज ने कहा कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट जीता, टी-20 में एशिया कप जीता। कई सीरीज जीती और सिर्फ एक सीरीज के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। गुरबाज ने कहा कि गंभीर की सबसे बड़ी ताकत केकेआर टीम में ऐसा माहौल बनाना थी, जिसमे खिलाड़ी दबाव के बिना, अनुशासन और धैर्य से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन होने पर खिलाड़ियों को सहयोग की जरूरत है।