स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंग्‍लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोइन अली ने फैसला किया है कि वो आईपीएल 2026 के बजाय पाकिस्‍तान सुपर लीग में हिस्‍सा लेंगे। 38 साल के अली ने फाफ डू प्‍लेसी के बाद पीएसएल को प्राथमिकता देने की घोषणा की।

मोइन अली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्‍ट किया, 'मैं पीएसएल से उसके नए युग में जुड़ने को उत्‍साहित हूं। लीग ने शीर्ष स्‍तरीय टी20 क्रिकेट का सम्‍मान हासिल किया, जहां उच्‍च स्‍तरीय प्रतिस्‍पर्धा और प्रत्‍येक टीम में विश्‍व स्‍तरीय प्रतिभाएं हैं।'

इंग्लिश ऑलराउंडर ने आगे लिखा, 'पाकिस्‍तान में खेलना हमेशा शानदार लगता है। यहां क्रिकेट खेलने की क्‍वालीटी और फैंस का जुनून आपको सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन करने के लिए जोश भरता है। मेरा ध्‍यान इसका हिस्‍सा बनने और कुछ शानदार यादें बनाने पर है। एक और विशेष अनुभव के लिए तैयार।'

अली का आईपीएल करियर मोइन अली 2018 से आईपीएल में सक्रिय हैं। उन्‍होंने इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स और कोलकाता नाइटराइडर्स का प्रतिनिधित्‍व किया। मोइन अली ने अपने आईपीएल करियर में 73 मैच खेले, जिसमें 1167 रन और 41 विकेट चटकाए।

2025 आईपीएल में मोइन अली ने कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए छह मैच खेले। उन्‍हें फ्रेंचाइजी ने मिनी नीलामी से पहले स्‍क्‍वाड से रिलीज किया। इंग्‍लैंड के पूर्व ऑलराउंडर के पास पीएसएल का अनुभव भी है, जहां मुल्‍तान सुल्‍तांस के लिए वो 9 मैच खेल चुके हैं।

16 दिसंबर को नीलामी बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़‍ियों की मिनी नीलामी 16 दिसंबर को अबुधाबी में होगी। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक 77 स्‍थान भरने के लिए 1355 खिलाड़‍ियों ने पंजीकरण कराया है। इस दिन 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल मिलाकर खर्च करने के लिए 237.55 करोड़ रुपये का पर्स होगा।