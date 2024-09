हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा, थिसारा परेरा, शेल्डन कॉटरेल, डैन क्रिश्चियन, एंजेलो परेरा, मनोज तिवारी, असेला गुणरत्ने, सोलोमन मिरे, अनुरीत सिंह, अबू नेचिम, अमित वर्मा, इमरान खान, राहुल शुक्ला, अमितोज सिंह, प्रवीण गुप्ता, सौरभ तिवारी।

ड्वेन स्मिथ, एशले नर्स, बेन डंक, कॉलिन डी ओरांडहोम, नमन ओझा, धवल कुलकर्णी, क्रिस मपोफू, फैज फजल, इकबाल अब्दुल्ला, किर्क एडवर्ड्स, राहुल शर्मा, पंकज सिंह, ज्ञानेश्वर राव, भरत चिपली, परविंदर अवाना, पवन सुयाल, मुरली विजय, इयान बेल।

The #BossLogonKaGame is back, and this time, it's bigger than ever! Feel the Legends Ka Jalwa as cricket returns to the Kashmir Valley after 40 long years! 🌟

Get ready to witness the legends in action across Jodhpur, Surat, Jammu, and Srinagar!

