भारत और बांग्लादेश मैच से पहले इस मशहूर अंपायर का निधन, क्रिकेट जगत में छाया मातम

मशहूर अंपायर डिकी बर्ड का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। इंग्लैंड के इस दिग्गज अंपायर के निधन पर क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। उन्होंने 66 टेस्ट और 76 वनडे मैचों में अंपायरिंग की। बर्ड ने 1973 से 1996 तक अंपायरिंग की और तीन वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग की।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप-2025 में बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाना है। इससे पहले ऐसी खबर आई है जिससे क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। मैच से पहले मंगलवार को मशहूर अंपायर डिकी बर्ड का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली।

इंग्लैंड के इस दिग्गज अंपायर के निधन पर उनकी काउंटी यॉर्कशर ने दुख व्यक्त किया है और उन्हें राष्ट्रीय धरोहर बताया है। वहीं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी इस दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तीन वर्ल्ड कप फाइनल में की अंपायरिंग डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट मैचों के अलावा 76 वनडे इंटरनेशन मैचों में भी अंपायरिंग की। वह 1973 से 1996 तक अंपायर रहे और तीन वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने अंपायरिंग की। यार्कशर ने कहा, "वह अपने पीछे स्पोर्ट्समैनशिप, इंसानियत की विरासत छोड़ गए। उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।