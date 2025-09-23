Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत और बांग्लादेश मैच से पहले इस मशहूर अंपायर का निधन, क्रिकेट जगत में छाया मातम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:02 PM (IST)

    मशहूर अंपायर डिकी बर्ड का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। इंग्लैंड के इस दिग्गज अंपायर के निधन पर क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। उन्होंने 66 टेस्ट और 76 वनडे मैचों में अंपायरिंग की। बर्ड ने 1973 से 1996 तक अंपायरिंग की और तीन वर्ल्ड कप फाइनल में अंपायरिंग की।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत और बांग्लादेश मैच से पहले क्रिकेट जगत में फैला शोक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप-2025 में बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाना है। इससे पहले ऐसी खबर आई है जिससे क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। मैच से पहले मंगलवार को मशहूर अंपायर डिकी बर्ड का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंग्लैंड के इस दिग्गज अंपायर के निधन पर उनकी काउंटी यॉर्कशर ने दुख व्यक्त किया है और उन्हें राष्ट्रीय धरोहर बताया है। वहीं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी इस दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

    तीन वर्ल्ड कप फाइनल में की अंपायरिंग

    डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट मैचों के अलावा 76 वनडे इंटरनेशन मैचों में भी अंपायरिंग की। वह 1973 से 1996 तक अंपायर रहे और तीन वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने अंपायरिंग की। यार्कशर ने कहा, "वह अपने पीछे स्पोर्ट्समैनशिप, इंसानियत की विरासत छोड़ गए। उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।

    ईसीबी ने कहा, "ईसीबी ने हर कोई उनके निधन क खबर सुनकर दुखी है। वह शानदार अंपायर थे और उनके काफी याद किया जाएगा।"

    ऐसा रहा करियर

    बर्ड का जन्म बार्नसले में हुआ था और वह इंग्लैंड के महान कप्तान ज्यॉफ बायकॉट और मशहूर पत्रकार सर माइकल पार्किंसन के साथ क्लब क्रिकेट खेले। हालांकि, उनको उनकी अंपायरिंग के लिए याद किया जाता है। एक समय वह सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर थे। 1996 में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में अंपायरिंग की। 1998 में वह उन्होंने अपने आखिरी मैच में अंपायरिंग की जो यार्कशर और वार्विकशर के बीच खेला गया था।

    यह भी पढ़ें- IND vs BAN: दुबई में 'डेब्यू' करेंगे भारत और बांग्लादेश, साख पर होगी फाइनल की दावेदारी

    यह भी पढ़ें- IND vs BAN Playing 11: जसप्रीत बुमराह जाएंगे बाहर, इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, जानिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11