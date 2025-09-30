लाल गेंद से की एशिया कप की तैयारी और छा गए कुलदीप यादव, चाइनामैन गेंदबाज ने खोले 17 विकेटों के राज

एशिया कप-2025 में 17 विकेट लेकर भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने बताया है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट की गेंदबाजी दलीप ट्रॉफी में खेलकर की थी जो लाल गेंद से खेली जाती है। कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में चार विकेट लिए।

उनका गेंदबाजी औसत 9.29 रहा। कुलदीप ने बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में रिंकू से बातचीत के दौरान कहा, जब आप लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आपको लय की आवश्यकता होती है। मुझे दलीप ट्रॉफी में गेंदबाजी करने का काफी मौका मिला ऐसे में जब मैं टूर्नामेंट के लिए आया तो मेरी गेंदबाजी स्वाभाविक तौर पर अच्छी चल रही थी।

तय थी भूमिका कुलदीप ने एशिया कप में अपने प्रदर्शन पर कहा, मेरी भूमिका बीच के ओवरों में रनगति को नियंत्रित करने और विकेट लेने की थी। कप्तान को मुझ पर बहुत भरोसा था और मैंने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया।

वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ कुलदीप ने शानदार स्पिन तिकड़ी बनाई। इस तिकड़ी ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। वहीं, वरुण ने कहा कि पावरप्ले के साथ-साथ आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करने जैसे कठिन कार्य को सौंपे जाने के बाद वह टीम प्रबंधन की उम्मीदों पर खरा उतर कर खुश हैं।