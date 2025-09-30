Language
    लाल गेंद से की एशिया कप की तैयारी और छा गए कुलदीप यादव, चाइनामैन गेंदबाज ने खोले 17 विकेटों के राज

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:45 PM (IST)

    एशिया कप-2025 में 17 विकेट लेकर भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने बताया है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट की गेंदबाजी दलीप ट्रॉफी में खेलकर की थी जो लाल गेंद से खेली जाती है। कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में चार विकेट लिए।

    कुलदीप यादव ने एशिया कप-2025 में मचाया धमाल

    पीटीआई, नई दिल्ली: एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीतने वाले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने कहा कि दलीप ट्रॉफी में ज्यादा गेंदबाजी करने से उन्हें अपनी लय वापस पाने में मदद मिली। कुलदीप ने एशिया कप के फाइनल में चार विकेट सहित टूर्नामेंट में कुल 17 विकेट चटकाए थे और वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

    उनका गेंदबाजी औसत 9.29 रहा। कुलदीप ने बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में रिंकू से बातचीत के दौरान कहा, जब आप लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आपको लय की आवश्यकता होती है। मुझे दलीप ट्रॉफी में गेंदबाजी करने का काफी मौका मिला ऐसे में जब मैं टूर्नामेंट के लिए आया तो मेरी गेंदबाजी स्वाभाविक तौर पर अच्छी चल रही थी।

    तय थी भूमिका

    कुलदीप ने एशिया कप में अपने प्रदर्शन पर कहा, मेरी भूमिका बीच के ओवरों में रनगति को नियंत्रित करने और विकेट लेने की थी। कप्तान को मुझ पर बहुत भरोसा था और मैंने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया।

    वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ कुलदीप ने शानदार स्पिन तिकड़ी बनाई। इस तिकड़ी ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। वहीं, वरुण ने कहा कि पावरप्ले के साथ-साथ आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करने जैसे कठिन कार्य को सौंपे जाने के बाद वह टीम प्रबंधन की उम्मीदों पर खरा उतर कर खुश हैं।

    वरुण ने की कोच की तारीफ

    उन्होंने एक अन्य वीडियो में कहा, भारतीय टीम के लिए यह भूमिका पाकर बहुत खुशी हुई और निश्चित रूप से जब मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य ने मुझे बताया कि मुझे इस टूर्नामेंट में मुश्किल भूमिका निभानी होगी, जैसे कि पावरप्ले और आखिरी ओवरों में भी गेंदबाजी करना।

