KKR Retained Players List IPL 2026: वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल को कोलकाता ने किया रिलीज, इस तूफानी बल्लेबाज का भी छोड़ा साथ
KKR Retained Players List IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 को लेकर बड़ा फैसला किया है। टीम ने अपने स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल को रिलीज कर दिया। इसके अलावा टीम ने वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर दिया है जिसे उन्होंने पिछले साल 23.75 करोड़ में खरीदा था। मोईन अली को भी टीम ने रिलीज कर दिया है।
वहीं, लगातार तीन सीजन तक हेड कोच रहे चंद्रकांत पंडित को हटाकर कोच अभिषेक नायर को बनाया गया है, जो टीम के नया कप्तान को चुनने का फैसला करेंगे। अभिषेक नायर पहले गौतम गंभीर के साथ टीम में मेंटर के रूप में शामिल थे और अब वह दोबारा कोच बनाकर लौटे हैं टीम में बदलाव करेंगे। टीम ने शेन वॉटन को सहायक कोच और टिम साउदी को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है।
KKR Retention List For IPL 2026
रिटेन खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, रिंकू सिंह, लवनीत सिसोदिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, एनरिच नॉर्त्जे, स्पेंसर जॉनसन, शिवम शुक्ला।
रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट
KKR ने IPL इतिहास में कब-कब जीता खिताब?
- 2012-केकेआर ने सीएसके को हराया
- 2014-केकेआर ने पंजाब किंग्स को हराया
- 2024-केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया
