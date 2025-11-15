KKR Retained Players List IPL 2026: वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल को कोलकाता ने किया रिलीज, इस तूफानी बल्लेबाज का भी छोड़ा साथ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। KKR Retained Players List IPL 2026। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 को लेकर बड़ा फैसला किया है। टीम ने अपने स्टार खिलाड़ी आंद्रे रसेल को रिलीज कर दिया। इसके अलावा टीम ने वेंकटेश अय्यर को भी रिलीज कर दिया है जिसे उन्होंने पिछले साल 23.75 करोड़ में खरीदा था। मोईन अली को भी टीम ने रिलीज कर दिया है।

रसेल लंबे समय से टीम के साथ थे लेकिन बीते कुछ सीजनों से टीम में उस तरह का खेल नहीं दिखा पाए थे जिसकी उम्मीद उनसे की गई थी। संभवतः इसी कारण उन्हें रिलीज कर दिया गया है। अय्यर को रिलीज करने की खबरें पहले भी आईं थी और कहा जा रहा था कि फ्रेंचाइजी नीलामी में उन्हें कम दम में खरीद सकती है।

वहीं, लगातार तीन सीजन तक हेड कोच रहे चंद्रकांत पंडित को हटाकर कोच अभिषेक नायर को बनाया गया है, जो टीम के नया कप्तान को चुनने का फैसला करेंगे। अभिषेक नायर पहले गौतम गंभीर के साथ टीम में मेंटर के रूप में शामिल थे और अब वह दोबारा कोच बनाकर लौटे हैं टीम में बदलाव करेंगे। टीम ने शेन वॉटन को सहायक कोच और टिम साउदी को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है।