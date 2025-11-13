स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कोलकाता नाइटराइडर्स ने आगामी आईपीएल 2026 के लिए शेन वॉटसन को अपना सहायक कोच नियुक्‍त किया है। वॉटसन के पास अंतरराष्‍ट्रीय और आईपीएल का अपार अनुभव है और उनके जुड़ने से टीम को चौथी बार खिताब जीतने की उम्‍मीद है।

शेन वॉटसन ने 59 टेस्‍ट, 190 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 10,000 से ज्‍यादा रन और 280 से ज्‍यादा विकेट झटके। वॉटसन ऑस्‍ट्रेलिया की 2007 और 2015 वनडे वर्ल्‍ड कप जीतने वाली टीम के सदस्‍य रहे। उन्‍होंने 12 साल आईपीएल (2008-2020) में बिताए और 145 मैच खेले, जिसमें चार शतक शामिल हैं।

केकेआर के सीईओ का बयान वॉटसन ने क्रिकेट से संन्‍यास लेने के बाद कोचिंग और मेंटरशिप में अपनी दूसरी पारी खेली। कोलकाता नाइटराइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने वॉटसन की नियुक्ति पर कहा, 'हम केकेआर परिवार में शेन वॉटसन का स्‍वागत करने को लेकर उत्‍साहित हैं। सर्वश्रेष्‍ठ स्‍तर पर खिलाड़ी और कोच के रूप में उनके अनुभव से टीम को काफी फायदा मिलेगा। टी20 प्रारूप में उनकी समझ विश्‍व स्‍तरीय है और हमारा ध्‍यान मैदान के अंदर व बाहर उनके योगदान पर है।'

वॉटसन ने क्‍या कहा वॉटसन ने केकेआर से जुड़ने पर उत्‍साह जाहिर करते हुए कहा, 'कोलकाता नाइटराइडर्स जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर सम्‍मानित महसूस कर रहा हूं। मैंने हमेशा केकेआर प्रशंसकों और टीम के सफल होने के प्रति जुनून को सराहा है। मैं कोचिंग ग्रुप और खिलाड़‍ियों के साथ करीब से काम करने को उत्‍साहित हूं ताकि कोलकाता में एक और खिताब ला सके।'