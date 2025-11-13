Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    KKR ने चौथी बार चैंपियन बनने के लिए खेला मास्‍टरस्‍ट्रोक, ऑस्‍ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को सौंपी बड़ी जिम्‍मेदारी

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    कोलकाता नाइटराइडर्स ने ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व दिग्‍गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन को बड़ी जिम्‍मेदारी सौंपी है। आईपीएल 2026 में वॉटसन केकेआर के सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। केकेआर के सीईओ ने शेन वॉटसन का फ्रेंचाइजी में स्‍वागत किया और बेहतर परिणाम की उम्‍मीद जताई। शेन वॉटसन ने फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर उत्‍साह जाहिर किया और कहा कि केकेआर को चौथी बार चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    शेन वॉटसन

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कोलकाता नाइटराइडर्स ने आगामी आईपीएल 2026 के लिए शेन वॉटसन को अपना सहायक कोच नियुक्‍त किया है। वॉटसन के पास अंतरराष्‍ट्रीय और आईपीएल का अपार अनुभव है और उनके जुड़ने से टीम को चौथी बार खिताब जीतने की उम्‍मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेन वॉटसन ने 59 टेस्‍ट, 190 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 10,000 से ज्‍यादा रन और 280 से ज्‍यादा विकेट झटके। वॉटसन ऑस्‍ट्रेलिया की 2007 और 2015 वनडे वर्ल्‍ड कप जीतने वाली टीम के सदस्‍य रहे। उन्‍होंने 12 साल आईपीएल (2008-2020) में बिताए और 145 मैच खेले, जिसमें चार शतक शामिल हैं।

    केकेआर के सीईओ का बयान

    वॉटसन ने क्रिकेट से संन्‍यास लेने के बाद कोचिंग और मेंटरशिप में अपनी दूसरी पारी खेली। कोलकाता नाइटराइडर्स के सीईओ वेंकी मैसूर ने वॉटसन की नियुक्ति पर कहा, 'हम केकेआर परिवार में शेन वॉटसन का स्‍वागत करने को लेकर उत्‍साहित हैं। सर्वश्रेष्‍ठ स्‍तर पर खिलाड़ी और कोच के रूप में उनके अनुभव से टीम को काफी फायदा मिलेगा। टी20 प्रारूप में उनकी समझ विश्‍व स्‍तरीय है और हमारा ध्‍यान मैदान के अंदर व बाहर उनके योगदान पर है।'

    वॉटसन ने क्‍या कहा

    वॉटसन ने केकेआर से जुड़ने पर उत्‍साह जाहिर करते हुए कहा, 'कोलकाता नाइटराइडर्स जैसी आइकॉनिक फ्रेंचाइजी से जुड़ने पर सम्‍मानित महसूस कर रहा हूं। मैंने हमेशा केकेआर प्रशंसकों और टीम के सफल होने के प्रति जुनून को सराहा है। मैं कोचिंग ग्रुप और खिलाड़‍ियों के साथ करीब से काम करने को उत्‍साहित हूं ताकि कोलकाता में एक और खिताब ला सके।'

    केकेआर तीन बार बना चैंपियन

    पता हो कि कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल इतिहास में अब तक तीन बार खिताब अपने नाम किया है। उसने 2012, 2014 और 2024 में आईपीएल खिताब जीते। 2021 सीजन में केकेआर रनर्स-अप रही थी। हेड कोच अभिषेक नायर और सहायक कोच शेन वॉटसन पर केकेआर को चौथी बार आईपीएल चैंपियन बनाने की बड़ी जिम्‍मेदारी होगी।

    यह भी पढ़ें- IPL 2026: 23.75 करोड़ रुपये वाले ऑलराउंडर को रिलीज करे KKR, पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान ने कहा- सस्‍ते में दोबारा खरीद लेना

    यह भी पढ़ें- ‘शादी कब है…?’, Shah Rukh Khan ने Rinku Singh से पूछ लिया ये सवाल, जवाब जानने को फैंस बेताब