    IPL 2026: 23.75 करोड़ रुपये वाले ऑलराउंडर को रिलीज करे KKR, पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान ने कहा- सस्‍ते में दोबारा खरीद लेना

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:57 PM (IST)

    ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान आरोन फिंच का मानना है कि कोलकाता नाइटराइडर्स को आईपीएल 2026 नीलामी से पहले अपने ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर से दूरी बना लेना चाहिए। फिंच ने सलाह दी कि अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया, लेकिन उनका प्रदर्शन स्‍तर का नहीं रहा। फिंच ने कहा कि केकेआर को वेंकटेश अय्यर को नीलामी में कम रकम में दोबारा खरीद लेना चाहिए।

    कोलकाता नाइटराइडर्स

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान आरोन फिंच ने वेंकटेश अय्यर के भविष्‍य को लेकर कोलकाता नाइटराइडर्स को अहम सलाह दी है। फिंच ने कहा कि अय्यर बेशक प्रतिभाशाली मैच विनर हैं, लेकिन पिछले कुछ सीजन में उनका प्रदर्शन मिलने वाली रकम के मुताबिक नहीं रहा है। फिंच ने केकेआर को अय्यर को रिलीज करने की सलाह दी।

    आरोन फिंच का मानना है कि नाइटराइडर्स के लिए नीलामी से पहले अय्यर को रिलीज करना बेहतर रहेगा। उन्‍होंने साथ ही कहा कि केकेआर को नीलामी में वेंकटेश अय्यर को सस्‍ते दाम पर दोबारा खरीदना चाहिए।

    केकेआर के सबसे महंगे खिलाड़ी

    बता दें कि आईपीएल 2025 से पहले वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। वो फ्रेंचाइजी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। हालांकि, उनकी वापसी लचर रही। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने 11 पारियों में 142 रन बनाए। वो टीम के उप-कप्‍तान भी थे।

    एक समय मैच विनर की भूमिका निभाने वाले वेंकटेश अय्यर फॉर्म के लिए संघर्षरत नजर आए। फिंच के मुताबिक बढ़ी रकम और भूमिका में लगातार बदलाव अय्यर के खिलाफ गया। फिंच के मुताबिक केकेआर को अच्‍छी तरह रकम खर्च करके अपना स्‍क्‍वाड संतुलित बनाना चाहिए।

    आरोन फिंच ने क्‍या कहा

    फिंच ने जियोहॉटस्‍टार से बातचीत में कहा, 'वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी के लिए 23.75 करोड़ रुपये खर्च करना बहुत ज्‍यादा है, जो निरंतर प्रदर्शन से अपने प्राइस टैग को साबित नहीं कर पाए हैं। उनके बल्‍लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव हुए। उन्‍हें उनकी भूमिका की स्‍पष्‍टता नहीं दी गई। केकेआर को उन्‍हें रिलीज करना चाहिए। उन्‍हें नीलामी में कम रकम में दोबारा हासिल करें।'

    फिंच ने कहा कि इस कदम से न सिर्फ फ्रेंचाइजी को फायदा मिलेगा बल्कि वेंकटेश अय्यर का विश्‍वास भी लौटेगा, जो कम आर्थिक दबाव में अपनी लय खोजने में जुट पाएंगे। फिंच ने कहा, 'वेंकटेश एक मैच विनर हैं। मगर उन पर खर्च होने वाली रकम उनके प्रदर्शन से मेल नहीं खाती। अच्‍छा होगा कि उन्‍हें रिलीज किया जाए। आपके पर्स में पैसा बढ़ेगा और आप दोबारा अय्यर को कम दाम पर खरीदें।'

    केकेआर का खराब प्रदर्शन

    बता दें कि केकेआर का आईपीएल 2025 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। अजिंक्‍य रहाणे के नेतृत्‍व वाली केकेआर ने 14 लीग मैचों में केवल पांच में जीत दर्ज की थी। उसे सात मैचों में शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी। कोलकाता नाइटराइडर्स ने प्‍वाइंट्स टेबल में आठवें स्‍थान पर रहकर अपने अभियान का अंत किया था।

