IPL 2026 Auction: आईपीएल नीलामी की तारीख और जगह तय, भारत में नहीं होगा ऑक्शन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन के लिए होनी वाली नीलामी की तारीखों का सभी को इंतजार है। साथ ही इंतजार है कि ये नीलामी भारत में होगी या पिछले साल की तरह बाहर होगी। इसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल की मिनी नीलामी अगले महीने भारत से बाहर होगी।

इस बार छोटी नीलामी ही होनी है। हर तीन साल बाद मेगा ऑक्शन होता है जो पिछले साल जेद्दा में हो चुका है। इस समय खिलाड़ियों की ट्रेडिंग विंडो खुली जहां फ्रेंचाइजियां एक-दूसरे से खिलाड़ी ट्रेड कर सकती हैं। फ्रेंचाइजियों ने अभी तक अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी नहीं की है।

इन तारीखों को होगी नीलामी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल-2026 की नीलामी अगले महीने की 15 और 16 दिसंबर को हो सकती है। ये नीलामी भारत में नहीं होगी बल्कि अबू धाबी में होगी। बीसीसीआई अधिकारी ने पीटीआई को ये जानकारी दी है। ये लगातार तीसरी साल होगा जब आईपीएल नीलामी भारत से बाहर होगी। साल 2023 में भी दुबई में नीलामी हुई थी। सूत्र ने कहा, "अबू धाबी इस साल की नीलामी के लिए तय है।"