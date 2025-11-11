IPL 2026 Auction: आईपीएल नीलामी की तारीख और जगह तय, भारत में नहीं होगा ऑक्शन
इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन की नीलामी का सभी को इंतजार है। बीसीसीआई ने इस नीलामी की तारीखों को लेकर अभी तक कोई एलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नीलामी की जगह और तारीख तय हो गई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन के लिए होनी वाली नीलामी की तारीखों का सभी को इंतजार है। साथ ही इंतजार है कि ये नीलामी भारत में होगी या पिछले साल की तरह बाहर होगी। इसे लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल की मिनी नीलामी अगले महीने भारत से बाहर होगी।
इस बार छोटी नीलामी ही होनी है। हर तीन साल बाद मेगा ऑक्शन होता है जो पिछले साल जेद्दा में हो चुका है। इस समय खिलाड़ियों की ट्रेडिंग विंडो खुली जहां फ्रेंचाइजियां एक-दूसरे से खिलाड़ी ट्रेड कर सकती हैं। फ्रेंचाइजियों ने अभी तक अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी नहीं की है।
इन तारीखों को होगी नीलामी
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल-2026 की नीलामी अगले महीने की 15 और 16 दिसंबर को हो सकती है। ये नीलामी भारत में नहीं होगी बल्कि अबू धाबी में होगी। बीसीसीआई अधिकारी ने पीटीआई को ये जानकारी दी है। ये लगातार तीसरी साल होगा जब आईपीएल नीलामी भारत से बाहर होगी। साल 2023 में भी दुबई में नीलामी हुई थी। सूत्र ने कहा, "अबू धाबी इस साल की नीलामी के लिए तय है।"
हालांकि, इसे लेकर अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक एलान नहीं हुआ है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि बीसीसीआई के बयान के बाद ही होगी। देखना ये होगा कि बीसीसीआई इसे लेकर कब आधिकारिक एलान करता है।
15 नवंबर है आखिरी तारीख
वहीं सभी फ्रेंचाइजियों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सबमिट करने के लिए आखिरी तारीख 15 नवंबर है। फ्रेंचाइजियों के बीच इस समय ट्रेडिंग को लेकर चर्चा हो रही है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में जाना तय माना जा रहा है। उनके बदले चेन्नई राजस्थान को रवींद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड कर सकती है।
