IND vs WI: केएल राहुल ने मनाया नए अंदाज में जश्न, खास शख्स को डेडिकेट किया टेस्ट शतक
अहमदाबाद में टेस्ट के दूसरे दिन शतक जड़ने के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने जश्न मनाने का एक नया अंदाज दिखाया। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। माना जा रहा है कि अपनी नवजात बेटी इवारा को यह शतक डेडिकेट किया हो। राहुल ने 9 साल बाद घरेलू टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। केएल राहुल ने घरेलू मैदान पर टेस्ट शतक के लिए 3211 दिनों के इंतजार को खत्म किया। अहमदाबाद में टेस्ट के दूसरे दिन शतक जड़ने के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज ने जश्न मनाने का एक नया अंदाज दिखाया। सोशल मीडिया पर फैंस के बीच यह चर्चा का विषय बन गया।
केएल राहुल ने अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट के दूसरे दिन शतक पूरा किया। केएल राहुल ने 9 साल बाद घरेलू मैदान पर अपना टेस्ट शतक का सूखा खत्म किया। राहुल ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले सत्र में 190 गेंद पर अपना शतक जड़ा।
निप्पल सेलिब्रेशन पड़ा नाम
32 वर्षीय इस खिलाड़ी ने घरेलू मैदान पर खेले गए टेस्ट क्रिकेट में शतक के 3211 दिनों के सूखे को खत्म करने के बाद जश्न मनाने का एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा, ड्रेसिंग रूम की ओर बल्ला उठाया और फिर अपनी दो अंगुलियां मुंह में डाल लीं। मानो अपनी नवजात बेटी इवारा को कोई संदेश दे रहे हों।
केएल राहुल के इस खास जश्न को निप्पल सेलिब्रेशन नाम दिया गया। संभवतः यह जश्न केएल राहुल ने अपनी बेटी इवारा को संबोधित किया। केएल राहुल के शतक पर हेड कोच गौतम गंभीर खुश दिखे। उन्होंने बाकी सहयोगी स्टाफ के साथ मिलकर तालियां बजाईं। मैदान में चारों ओर केएल राहुल, केएल राहुल के नारे गूंज रहे थे।
9 साल बाद घरेलू मैदान पर जड़ा शतक
गौरतलब हो कि राहुल का आखिरी घरेलू शतक दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट में आया था। जहां करुण नायर ने अपना प्रसिद्ध तिहरा शतक लगाया था। राहुल इन दिनों सलामी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में भारत के 2-2 से ड्रॉ हुए मैच में दो शतक लगाए थे। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 532 रन बनाए थे।
