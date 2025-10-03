IND vs WI: 3211 दिनों का इंतजार खत्म, केएल राहुल ने घरेलू सरजमीं पर जड़ा दूसरा शतक; दर्ज हुईं अनोखी उपलब्धि

केएल राहुल के लिए घर पर पहले और दूसरे टेस्ट शतक के बीच 3211 दिनों का अंतर है। यह घर पर दो शतकों के बीच किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे लंबा अंतराल। इससे पहले सबसे लंबा अंतराल आर अश्विन के नाम था जिन्होंने 2013 और 2021 के बीच 2655 दिन का अंतराल बनाया था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ा है। उन्होंने 190 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही कुछ खास उपलब्धि अपने नाम की।

केएल राहुल पिछले कुछ समय से गजब की फॉर्म में हैं। वह टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच के दौरान केएल राहुल ने करियर का 11वां शतक जड़ा। मजे की बात यह है कि यह उनका घरेलू मैदान पर सिर्फ दूसरा शतक है।

2016 में जमाया था पहला घरेलू शतक उनका आखिरी शतक 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद राहुल ने शतक जड़ा। एक रन पूरा करते ही उन्होंने खास अंदाज में जश्न मनाया। उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और बैज को चूमा। उन्होंने आखिरकार घरेलू मैदान पर शतक का सूखा खत्म कर दिया। इस बीच उन्होंने 26 पारियां खेली थी लेकिन शतक अब आया है।

घरेलू मैदान पर दो टेस्ट शतकों के बीच सर्वाधिक पारियां (भारत)- 36- आर अश्विन

32- सैयद किरमानी

27- चंदू बोर्डे

26- विजय मांजरेकर

26- पॉली उमरीगर

26- कपिल देव

26- अजिंक्य रहाणे

26- केएल राहुल यह भी बना अनोखा रिकॉर्ड गौरतल हो कि केएल राहुल ने दिसंबर 2016 में चेपक में इंग्लैंड के खिलाफ अपना एकमात्र घरेलू टेस्ट शतक जड़ा। तब से लेकर अब तक में भारत की पूरी टीम बदल गई। मगर एक खिलाड़ी अभी भी भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा है। पह रवींद्र जडेजा। जडेजा उन दिनों डेब्यूटेंट हुआ करते थे।