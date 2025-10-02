IND vs WI: सिराज-बुमराह ने कसी लगाम तो केएल राहुल हुए बेलगाम, पहले दिन वेस्टइंडीज की हालत कर दी खराब

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। पहले दिन का खेल भारतीय टीम के नाम रहा। पहले गेंदबाजी में कमाल करने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने कमान संभाली। वेस्टइंडीज को 162 रन पर समेटने के बाद भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। केएल राहुल अर्धशतक बनाकर नाबाद लौटे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया। अहमदाबाद में 2 अक्टूबर से पहला टेस्ट खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज को सस्ते में समेटने के बाद भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं।

पहले दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज की टीम जहां अपनी पहली पारी में 162 रन बनाकर सिमट गई, तो वहीं भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए। टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं, यशस्वी जायसवाल 36 और साई सुदर्शन सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए।

गेंदबाजों ने लगाई लगाम इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर लगाम लाई। पूरी वेस्टइंडीज की टीम 162 रन बनाकर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। 12 के स्कोर पर टी चंद्रपॉल बिना खाता खोले आउट हुए। 20 के स्कोर पर जॉन कैंपबेल 8 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने।

एलिक अथानाजे 12, ब्रैंडन किंग 13, कप्तान रोस्टन चेज 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शाई होप ने 26 रन का योगदान दिया। जस्टिन ग्रीव्स ने 32 रन की पारी खेलकर कुछ देर लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर उनकी पारी का अंत कर दिया।