IND vs WI: जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड करने में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को छोड़ा पीछे

पहले टेस्ट के पहले दिन वेस्टइंडीज को सिर्फ 162 रनों पर ढेर करने में भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने कमाल का प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी भूमिका निभाई और तीन विकेट चटकाए। बुमराह ने दो बार स्टंप उखाड़े। इस दौरान उन्होंने ब्रेट ली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नजर आए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पहली पार 162 रनों पर सिमट गई। बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मिलकर सात विकेट लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुमराह ने जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स और जोहान लेने को आउट करते हुए तीन विकेट लिए। इनमें से दो को उन्होंने बोल्ड किया और इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली को भी पीछे छोड़ दिया। Two fiery deliveries, two similar results 🔥🔥 Jasprit Bumrah, you absolute beauty!#TeamIndia @IDFCfirstbank | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/JNcPGJxK8I — BCCI (@BCCI) October 2, 2025 दो बल्लेबाजों को किया क्लीन बोल्ड बुमराह की यॉर्कर जब भी सटीक लगती है, तो यह हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। उन्होंने 32 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ग्रीव्स को क्लीन बोल्ड किया। बुमराह ने एक तेज यॉर्कर की और बल्लेबाज समय पर अपना बल्ला नीचे नहीं ला पाया और उसके स्टंप उखड़ गए।

अपने अगले ओवर में बुमराह फिर से आक्रामक दिखे और हालांकि यह यॉर्कर नहीं थी। उन्होंने डेब्यू कर रहे जोहान लेने के स्टंप उखाड़ दिए और पहली पारी में अपने 14 ओवरों में 42 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।

ब्रेट ली को छोड़ पीछे लेन को आउट करने के साथ ही बुमराह 'बोल्ड' के जरिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की सूची में ब्रेट ली से आगे निकल गए। अपने 49 मैचों के टेस्ट करियर में, 31 वर्षीय बुमराह ने अब तक 65 बार बोल्ड आउट किया है, जबकि ली ने अपने शानदार करियर में 64 क्लीन बोल्ड करके विकेट लिए हैं।