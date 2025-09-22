क्रिकेटर नहीं मालिक केएल राहुल कहिए, भारतीय बल्लेबाज ने खरीद डाली बहुत बड़ी टीम

भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के चौथे सत्र से पहले गोवा गार्डियंस फ्रेंचाइजी के सह-मालिक बन गए हैं। राहुल वॉलीबॉल को लोकप्रियता दिलाना चाहते हैं। पीवीएल का उद्देश्य इस खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। गोवा गार्डियंस टीम इस सत्र में पदार्पण कर रही है।

पीटीआई, पणजी : भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के चौथे सत्र से पहले गोवा गार्डियंस फ्रेंचाइजी के सह-मालिक बन गए हैं। यह सत्र दो से 26 अक्टूबर तक हैदराबाद में खेला जाएगा। राहुल ने कहा कि वह वॉलीबॉल को उस तरह की लोकप्रियता दिलाना चाहते हैं, जिसका वह हकदार है।

उन्होंने कहा कि पीवीएल भारत में वॉलीबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसका मुख्य उद्देश्य इस खेल को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। गोवा गार्डियंस के मुख्य मालिक राजू चेकुरी ने राहुल के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल के प्रति राहुल का जुनून और इसकी क्षमता में उनका विश्वास एक ऐसी फ्रेंचाइजी बनाने में मदद करेगा, जो प्रशंसकों को प्रेरित करेगी और खिलाड़ियों को सशक्त बनाएगी। गोवा गार्डियंस टीम इस सत्र में पदार्पण कर रही है।

इंडिया-ए से खेलेंगे राहुल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया-ए और इंडिया-ए मंगलवार से दूसरा मैच खेलने उतरेगी। इस मैच में चयनकर्ताओं की नजर केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन पर होगी। इस मुकाबले से पहले दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने दो दिन अभ्यास करते हुए लय हासिल की। सिराज ने रविवार को नेट पर करीब 10 ओवर की गेंदबाजी की जबकि राहुल बल्लेबाजी के दौरान लंबे शॉट लगाते नजर आए। दोनों खिलाड़ी दूसरे मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।