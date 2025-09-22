Language
    क्रिकेटर नहीं मालिक केएल राहुल कहिए, भारतीय बल्लेबाज ने खरीद डाली बहुत बड़ी टीम

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:01 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के चौथे सत्र से पहले गोवा गार्डियंस फ्रेंचाइजी के सह-मालिक बन गए हैं। राहुल वॉलीबॉल को लोकप्रियता दिलाना चाहते हैं। पीवीएल का उद्देश्य इस खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। गोवा गार्डियंस टीम इस सत्र में पदार्पण कर रही है।

    केएल राहुल इस समय इंडिया-ए टीम के साथ हैं

    पीटीआई, पणजी : भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल प्राइम वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के चौथे सत्र से पहले गोवा गार्डियंस फ्रेंचाइजी के सह-मालिक बन गए हैं। यह सत्र दो से 26 अक्टूबर तक हैदराबाद में खेला जाएगा। राहुल ने कहा कि वह वॉलीबॉल को उस तरह की लोकप्रियता दिलाना चाहते हैं, जिसका वह हकदार है।

    उन्होंने कहा कि पीवीएल भारत में वॉलीबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसका मुख्य उद्देश्य इस खेल को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। गोवा गार्डियंस के मुख्य मालिक राजू चेकुरी ने राहुल के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल के प्रति राहुल का जुनून और इसकी क्षमता में उनका विश्वास एक ऐसी फ्रेंचाइजी बनाने में मदद करेगा, जो प्रशंसकों को प्रेरित करेगी और खिलाड़ियों को सशक्त बनाएगी। गोवा गार्डियंस टीम इस सत्र में पदार्पण कर रही है।

    इंडिया-ए से खेलेंगे राहुल

    लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया-ए और इंडिया-ए मंगलवार से दूसरा मैच खेलने उतरेगी। इस मैच में चयनकर्ताओं की नजर केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन पर होगी। इस मुकाबले से पहले दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने दो दिन अभ्यास करते हुए लय हासिल की। सिराज ने रविवार को नेट पर करीब 10 ओवर की गेंदबाजी की जबकि राहुल बल्लेबाजी के दौरान लंबे शॉट लगाते नजर आए। दोनों खिलाड़ी दूसरे मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    इकाना से पुराना नाता

    दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल के लिए लखनऊ घर जैसा है। उन्होंने बतौर कप्तान लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से इकाना में लंबा वक्त बिताया है। उन्हें यहां की पिच का सबसे ज्यादा अनुभव है। केएल आईपीएल में लखनऊ के लिए कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले यह मैच राहुल के लिए भी बेहद अहम है, जिसमें वह बड़ी पारी खेलकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे।

