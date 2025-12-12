Language
    भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के बीच में केशव महाराज को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगे टीम की कमान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    भारत के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रहे साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसका एलान भारत दौरे के बीच हुआ है। महाराज को ...और पढ़ें

    Hero Image

    केशव महाराज को मिली बड़ी जिम्मेदारी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इस समय भारत के दौरे पर है और अभी पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के दो मैच हो चुके हैं। पहला मैच भारत ने अपने नाम किया था तो वहीं गुरुवार को खेले गए दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। इस बीच साउथ अफ्रीका की टी20 टीम के सदस्य केशव महाराज के हिस्से कप्तानी आ गई है।

    महाराज साउथ अफ्रीका के सीनियर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। वह राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। हालांकि, इस बार उन्हें साउथ अफ्रीका टीम की नहीं बल्कि उनके देश में होने वाली टी20 लीग एसए20 की एक टीम की कमान मिली है। ये टूर्नामेंट जनवरी में खेला जाएगा और अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम होगा।

    इस टीम की मिली कमान

    महाराज को एसए20 टूर्नामेंट के आने वाले सीजन में प्रीटोरिया कैपिटल्स की कप्तानी मिली है। फ्रेंचाइजी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। महाराज ने साउथ अफ्रीका के लिए 40 टी20 मैच खेले हैं और 38 विकेट लिए हैं। उन्होंने सीमित ओवरों में टीम की कप्तानी भी की है। जहां तक एसए20 की बात है तो बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 33 मैचों में 27 विकेट लिए हैं और इस दौरान उनका इकॉनमी 7.3 का रहा है।

    बयान में लिखा गया है, "साउथ अफ्रीका के अनुभवी और सम्मानिय लीडर महाराज अपने साथ तीनों फॉर्मेट का अनुभव लेकर आते हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि वह टीम को कम्पोजर, क्लियारिटी और इंटेंट के जरिए सफलता दिला सकते हैं। उनकी मौजूदगी नए सीजन में टीम के संतुलन को मजबूत करेगी और प्रीटोरिया कैपिटल्स को रास्ता दिखाएगी।"

    पहले खिताब पर नजरें

    कैपिटल्स की नजरें पहले खिताब पर हैं। टीम ने अभी तक एक भी बार एसए20 लीग का खिताब नहीं जीता है। वह साल 2023 में लीग के पहले सीजन के फाइनल में जरूर पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं सकी थी। इस बार महाराज की कप्तानी में टीम की कोशिश होगी कि वह अपना खिताबी सूखा खत्म करे और ट्रॉफी उठाए।

