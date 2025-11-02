Language
    Ranji Trophy: करुण नायर ने दोहरा शतक जड़कर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, चयनकर्ताओं को दिया कड़ा संदेश

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    Karun Nair double ton vs Kerala: करुण नायर ने रणजी ट्रॉफी में केरल के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर भारतीय चयनकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है। नायर ने केरल के खिलाफ 233 रन की पारी खेली। भारतीय टीम को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलना है। नायर ने दोहरा शतक जड़कर स्‍क्‍वाड में सेलेक्‍शन के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है।

    करुण नायर ने जड़ा दोहरा शतक (फोटो सौजन्‍य - एक्‍स)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। करुण नायर ने केरल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक जड़कर भारतीय चयनकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया है। नायर ने 389 गेंदों में 25 चौके और दो छक्‍के की मदद से 233 रन बनाए।

    नायर के अलावा रविचंद्रन समारन (220*) ने भी दोहरा शतक जड़ा। इन दोनों की शानदार पारियों के दम पर तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे मुकाबले में कर्नाटक ने अपनी पहली पारी 167 ओवर में 5 विकेट पर 586 रन के स्‍कोर पर घोषित की। दूसरे दिन स्‍टंप्‍स तक केरल ने 10 ओवर में 21 रन पर तीन विकेट गंवा दिए हैं।

    नायर का दमदार प्रदर्शन

    करुण नायर ने मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में अपना शानदार प्रदर्शन बरकरार रखा। उन्‍होंने सौराष्‍ट्र के खिलाफ अर्धशतक जमाया था। इसके बाद दाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने गोवा के खिलाफ नाबाद 174 रन की पारी खेली थी। 33 साल के करुण नायर को तब जोरदार झटका लगा, जब हाल ही में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के लिए उन्‍हें राष्‍ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली थी।

    नायर का इंग्‍लैंड दौरे पर प्रदर्शन उम्‍मीद के मुताबिक अच्‍छा नहीं रहा था। उन्‍होंने चार टेस्‍ट में 25.62 की औसत से 205 रन बनाए थे। फिर वेस्‍टइंडीज के खिलाफ नायर को नजरअंदाज करने के बारे में प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा था कि प्रबंधन को इंग्‍लैंड में करुण नायर से ज्‍यादा की उम्‍मीद थी।

    बल्‍लेबाज ने निराशा जाहिर की

    भारतीय टीम से नजरअंदाज किए जाने पर करुण नायर ने अपनी निराशा जाहिर की थी। उन्‍होंने कर्नाटक के गोवा के खिलाफ मैच के दौरान कहा था, 'यह निराशाजनक है, लेकिन मुझे पता है कि घरेलू क्रिकेट में पिछले साल प्रदर्शन के कारण मैं वहां रहने का हकदार हूं। निजी तौर पर मेरा विचार है कि मैं बेहतर रवैया पाने का हकदार हूं। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि रन बनाऊं, जो मेरा काम है।'

    नायर की उपलब्धि

    करुण नायर ने अहम समय पर दोहरा शतक लगाया। भारतीय टीम को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेलनी है। नायर ने दमदार प्रदर्शन करके चयन के लिए अपनी दावेदारी पेश की। नायर ने 9000 फर्स्‍ट-क्‍लास रन का आंकड़ा पार किया। वो यह कमाल करने वाले कर्नाटक के छठे बल्‍लेबाज बने।

