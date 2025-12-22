टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के एलान के एक दिन बाद इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास, करता रहा बारी का इंतजार
बीते शनिवार को बीसीसीआई ने अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया है। इस एलान के एक दिन बाद ही भारत के एक क्रिकेटर ने संन ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने शनिवार को 15 खिलाड़ियों को चुना। इस एलान के एक दिन बाद यानी सोमवार को भारत के ऑफ स्पिनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। ये खिलाड़ी टीम इंडिया में अपनी बारी का इंतजार करता ही रह गया।
इस खिलाड़ी का नाम है कृष्णप्पा गौतम। कर्नाटक के बेहतरीन ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले गौतम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का एलान कर दिया है। इसी के साथ उनका 14 साल का प्रोफेशनल क्रिकेट करियर खत्म हो गया। गौतम अपनी शानदार ऑफ स्पिन के साथ-साथ निचले क्रम में मजबूत बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते थे।
भारत के लिए खेला एक वनडे
गौतम ने भारतीय टीम के लिए एक वनडे मैच खेला है। ये मैच उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 23 जुलाई 2021 में आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला था। इस मैच में उनके हिस्से एक विकेट आया था। उन्होंने साल 2012 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था। इस मैच में उन्होंने सुरेश रैना और भुवनेश्वर कुमार जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को शिकार बनाया था। 2016-17 का रणजी सीजन उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट रहा। इस सीजन गौतम ने आठ मैचों में कुल 27 विकेट अपने नाम किए।
आईपीएल में किया कमाल
वह आईपीएल में एक समय सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी थे। 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके लिए 9.25 करोड़ की बोली लगाई थी। चेन्नई के अलावा गौतम आईपीएल में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स जैसी टीमों के लिए खेले। वह कुल नौ आईपीएल सीजन खेले।
