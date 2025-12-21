स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे विश्‍व कप 2023 के फाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया ने भारतीय क्रिकेट टीम को मात दी थी। भारत के पूर्व वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने 2023 विश्व कप फाइनल में मिली हार के बारे में खुलकर बात की। रोहित ने बताया कि हार के बाद उन्होंने संन्यास लेने के बारे में भी सोचा था।

रोहित की कप्‍तानी में भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फाइनल को छोड़कर टीम ने सभी मैच जीते थे। रोहित ने टूर्नामेंट के दौरान 11 मैचों में 54.27 के औसत और 125.94 के स्ट्राइक रेट से 597 रन बनाए।

ट्रेविस हेड ने जड़ा था शतक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 240 रन बनाए थे। ट्रेविस हेड की 120 गेंदों पर 137 रनों की शानदार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने छह विकेट शेष रहते लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया था। एक कार्यक्रम में रोहित ने कहा कि यह उनके लिए पर्सनली से एक कठिन पल था, क्योंकि 2022 में टीम की कप्तानी करने के बाद विश्व कप जीतना उनका लक्ष्य था।

विश्वास ही नहीं हो रहा था हिटमैन ने कहा, "हर कोई बेहद निराश था। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत कठिन समय था क्योंकि मैंने उस विश्व कप के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था, न केवल उससे दो या तीन महीने पहले, बल्कि 2022 में कप्तानी संभालने के बाद से ही।"

मेरा लक्ष्‍य जीतना था रोहित ने कहा, "मेरा एकमात्र टारगेट विश्व कप जीतना था, चाहे वह टी20 विश्व कप हो या 2023 विश्व कप। इसलिए जब ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया था। मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। मुझे ठीक होने और खुद को वापस पटरी पर लाने में कुछ महीने लग गए।"