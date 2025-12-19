Language
    विजय हजारे ट्रॉफी के पूरे मैच नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा-सूर्यकुमार और यशस्वी जैसे कई बड़े नाम, सेलेक्टर्स ने बताई बड़ी वजह

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना पक्का माना जा रहा था, लेकिन मुंबई के सेलेक्टर्स ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है और रोहित ...और पढ़ें

    रोहित शर्मा को लेकर मुंबई के सेलेक्टर्स का बड़ा फैसला

    पीटीआई, मुंबई: भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सूर्यकुमार यादव विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम पहले दो मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि चयनकर्ता मुंबई की टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे भी शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलेंगे।

    टूर्नामेंट का एलीट डिवीजन 24 दिसंबर से आठ जनवरी तक अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जबकि 12 से 18 जनवरी तक चलने वाले नॉक आउट मुकाबलों की मेजबानी बेंगलुरु का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा।

    ऐसा है ग्रुप

    मुंबई को ग्रुप सी में पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश के साथ रखा गया है। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के पहले दिन 24 दिसंबर को सिक्किम से भिड़ेगी। मुंबई के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने बताया कि रोहित, यशस्वी, दुबे और रहाणे भी कम से कम पहले दो मुकाबलों के लिए मुंबई टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि चयन समिति युवा टीम के साथ आगे बढ़ रही है।

    उन्होंने कहा कि यशस्वी पेट की समस्या का उपचार करवा रहे हैं और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमने सोचा कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जब भी वे उपलब्ध होंगे, उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। पाटिल ने आगे कहा कि लेकिन पहले दो मुकाबलों के लिए हम युवा खिलाडि़यों के साथ प्रयोग कर रहे हैं।

    वनडे खेलते हैं रोहित

    रोहित अब सिर्फ वनडे ही खेलते हैं। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। वहीं इसी साल रोहित ने टेस्ट को भी अलविदा कह दिया। अब वह सिर्फ वनडे खेलते हैं। उनके वनडे वर्ल्ड कप-2027 खेलने को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन रोहित ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं और इसके लिए सबकुछ करने को तैयार हैं। उन्होंन अपना वजन भी कम किया है।

