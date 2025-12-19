विजय हजारे ट्रॉफी के पूरे मैच नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा-सूर्यकुमार और यशस्वी जैसे कई बड़े नाम, सेलेक्टर्स ने बताई बड़ी वजह

पीटीआई, मुंबई: भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और सूर्यकुमार यादव विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम पहले दो मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि चयनकर्ता मुंबई की टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे भी शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेलेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टूर्नामेंट का एलीट डिवीजन 24 दिसंबर से आठ जनवरी तक अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जबकि 12 से 18 जनवरी तक चलने वाले नॉक आउट मुकाबलों की मेजबानी बेंगलुरु का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा। ऐसा है ग्रुप मुंबई को ग्रुप सी में पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश के साथ रखा गया है। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के पहले दिन 24 दिसंबर को सिक्किम से भिड़ेगी। मुंबई के मुख्य चयनकर्ता संजय पाटिल ने बताया कि रोहित, यशस्वी, दुबे और रहाणे भी कम से कम पहले दो मुकाबलों के लिए मुंबई टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि चयन समिति युवा टीम के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि यशस्वी पेट की समस्या का उपचार करवा रहे हैं और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हमने सोचा कि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन जब भी वे उपलब्ध होंगे, उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। पाटिल ने आगे कहा कि लेकिन पहले दो मुकाबलों के लिए हम युवा खिलाडि़यों के साथ प्रयोग कर रहे हैं।