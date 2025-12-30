Joe Root Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक हैं जो रूट? क्रिकेट के अलावा कहां से होती है मोटी कमाई
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Joe Root Birthday: रन मशीन और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मौजूदा समय में वह एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल भी रहे है। एशेज में जो रूट ने ब्रिस्बेन टेस्ट में 138 रन की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन इसके बाद बाकी मैचों में वह कुछ खास करते नहीं नजर आए।
हालांकि, 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे मैच में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 हजार रन बनाने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी बने थे।
उन्होंने अपने 380वें इंटरनेशनल मैच में ये बड़ा मुकाम हासिल किया। बता दें कि सिर्फ मैच ही नहीं, जो रूट क्रिकेट के बाहर भी अपनी लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर हैं। आइए आज उनके बर्थडे पर जानते हैं वह कितनी संपत्ति के मालिक हैं?
Joe Root का आज जन्मदिन
इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट (Happy Birthday Joe Root), जिनका पूरा नाम जोसेफ एडवर्ड Root है, उनका जन्म 30 दिसंबर 1990 को शेफील्ड, यॉर्कशायर में हुआ। वह इंग्लैंड के प्रमुख क्रिकेटर हैं और दाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। रूट इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2012 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और अब तक वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 हजार रन बना लिए हैं।
करियर की शुरुआत
Joe Root ने अपने पिता के क्लब Sheffield Collegiate Cricket Club से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उनका सपना था कि वह अपने पिता और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) जैसे महान क्रिकेटर बनें। उन्होंने यॉर्कशायर की दूसरी टीम और इंग्लैंड की जूनियर टीम में खेलते हुए खुद को साबित किया और जल्दी ही सीनियर टीम में जगह बनाई।
Joe Root की कमाई और नेटवर्थ
2025 तक Joe Root की कुल संपत्ति (नेटवर्थ) 3 मिलियन डॉलर से 10 मिलियन डॉलर के बीच (भारतीय रुपयों में लगभग 25-80 करोड़) में है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया-
ECB सैलरी: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के केंद्रीय अनुबंध से सालाना £133,000- £181,000 के बीच है।
मैच फीस से कमाई: टेस्ट मैच फीस और The Hundred व IPL जैसी लीग से $300,000-$500,000 के बीच कमाते हैं।
एंडोर्समेंट्स: ब्रांड और विज्ञापनों से $1M–$2M हर साल कमाते हैं।
परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद
जो रूट सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनके पास एक Range Rover है और वह परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वह ज्यादा दिखावे वाले जीवन से दूर रहते हैं।
