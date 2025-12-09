'मैं आपको पिता मानने से इनकार कर दूंगी', ग्रेस हेडन ने सरेआम दी अपने पिता मैथ्यू हेडन को चेतावनी, जारी किया Video
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन के बेटी ग्रेस ने अपने पिता को खुलेआम चेतावनी दे डाली है। ग्रेस ने ऐसा हेडन के जो रूट को दिए पुराने बयान को ल ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के महान ओपनर मैथ्यू हेडन की बेटी और मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ग्रेस हेडन ने एक वीडियो जारी कर अपने पिता को चेतावनी दे डाली है। ये चेतावनी हल्की-फुल्की नहीं है बल्कि ग्रेस ने कहा है कि वह मैथ्यू हेडन को अपने पिता मानने से इनकार कर देंगी। इस वीडियो में ग्रेस ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का शुक्रिया भी अदा किया है।
दरअसल, ये मामला मैथ्यू हेडन के एक बयान से शुरू होता है। एशेज सीरीज-2025 की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ने कहा था कि अगर जो रूट इस सीरीज में शतक नहीं लगाते हैं तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बिना कपड़ों के घूमेंगे। हालांकि, जो रूट ने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में शतक जमा ऐसा होने नहीं दिया। इसी को लेकर ग्रेस ने ये वीडियो जारी किया है
भूल जाऊंगी कि आप पिता हो
ग्रेस ने रूट के शतक लगाने के बाद भी पोस्ट किया था और लिखा था कि रूट ने कई लोगों की आंखें बचा लीं। अब एक नए वीडियों में ग्रेस ने कुछ नया कहा है। उनसे जब एशेज में ऑस्ट्रेलिया के 2-0 से आगे होने और जो रूट के शतक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मैं शुक्रगुजार हूं कि रूट ने शतक जड़ा। ये मेरे जीवन में पहली बार था कि मैं किसी इंग्लिशमैन से चाहती थी कि वह एशेज सीरीज में अच्छा करे।"
उन्होंने कहा, "रूट मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहना चाहती हूं। अगर मेरे पिता ने दोबारा ये बातें कहीं कि वह बिना कपड़ों के घूमेंगे तो मैं उन्हें पिता मानने से इनकार कर दूंगा।"
रूट का पहला शतक
रूट ने ब्रिस्बेन में खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में शतक जमाया था। ये उनका ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पहला टेस्ट शतक था। रूट ने इस मैच की पहली पारी में 138 रन बनाए थे। अपनी इस पारी में उन्होंने 206 गेंदों का सामना किया था और 15 चौकों के अलावा एक छक्का मारा था।
Grace Hayden thanks Joe Root for his Hayden-saving century in the Ashes. 😂🙌#GraceHayden #MathewHayden #Australia #JoeRoot #TheAshes #Ashes2025 #MrCricketUAE pic.twitter.com/SuKOnEdw4O— Mr. Cricket UAE (@mrcricketuae) December 8, 2025
