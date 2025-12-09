'मैं आपको पिता मानने से इनकार कर दूंगी', ग्रेस हेडन ने सरेआम दी अपने पिता मैथ्यू हेडन को चेतावनी, जारी किया Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के महान ओपनर मैथ्यू हेडन की बेटी और मशहूर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ग्रेस हेडन ने एक वीडियो जारी कर अपने पिता को चेतावनी दे डाली है। ये चेतावनी हल्की-फुल्की नहीं है बल्कि ग्रेस ने कहा है कि वह मैथ्यू हेडन को अपने पिता मानने से इनकार कर देंगी। इस वीडियो में ग्रेस ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का शुक्रिया भी अदा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, ये मामला मैथ्यू हेडन के एक बयान से शुरू होता है। एशेज सीरीज-2025 की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ने कहा था कि अगर जो रूट इस सीरीज में शतक नहीं लगाते हैं तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बिना कपड़ों के घूमेंगे। हालांकि, जो रूट ने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में शतक जमा ऐसा होने नहीं दिया। इसी को लेकर ग्रेस ने ये वीडियो जारी किया है

भूल जाऊंगी कि आप पिता हो ग्रेस ने रूट के शतक लगाने के बाद भी पोस्ट किया था और लिखा था कि रूट ने कई लोगों की आंखें बचा लीं। अब एक नए वीडियों में ग्रेस ने कुछ नया कहा है। उनसे जब एशेज में ऑस्ट्रेलिया के 2-0 से आगे होने और जो रूट के शतक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मैं शुक्रगुजार हूं कि रूट ने शतक जड़ा। ये मेरे जीवन में पहली बार था कि मैं किसी इंग्लिशमैन से चाहती थी कि वह एशेज सीरीज में अच्छा करे।"