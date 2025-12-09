Ashes 2025: कप्तान पैट कमिंस की वापसी तय, मगर प्रमुख तेज गेंदबाज हुआ एशेज सीरीज से बाहर; ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका
Ashes 2025 Josh Hazlewood: एशेज सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ashes 2025 AUS vs ENG: एशेज सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। हेज़लवुड पिछले महीने शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान से हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वह इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट नहीं खेल सके।
इससे पिछले हफ्ते उनकी एड़ी में चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस और बिगड़ गई। अब कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने पुष्टि की कि हेजलवुड अब इंग्लैंड के खिलाफ इस पूरे समर में नहीं खेल पाएंगे। अब वह फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए फिट होने पर ध्यान देंगे।
Josh Hazlewood पूरी एशेज सीरीज से हुए बाहर
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के कोच ने मंगलवार को पुष्टि की कि अब हेजलवुड पूरे टेस्ट सीजन से बाहर रहेंगे और फरवरी में शुरू होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप पर अपनी तैयारी केंद्रित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोच मैक्डोनाल्ड ने जानकारी देते हुए कहा,
दुर्भाग्य से, जोश एशेज का हिस्सा नहीं होंगे। यह उनके लिए बेहद निराशाजनक है। हमें उम्मीद थी कि वह इस सीरीज में बड़ा योगदान देंगे, लेकिन उन्हें दो ऐसी चोटें लगीं जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी। अब उनका पूरा ध्यान टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी पर होगा।
एंड्रयू मैक्डोनाल्ड (ऑस्ट्रेलिया के कोच)
पैट कमिंस की वापसी लगभग तय
इस बुरी खबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात यह है कि कप्तान पैट कमिंस की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उम्मीद है कि वह एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे।
मैक्डोनाल्ड ने बताया कि कमिंस दूसरे टेस्ट में भी लगभग खेलने की स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने मैच जैसे माहौल में लम्बे स्पेल डालकर अपनी फिटनेस साबित करने की कोशिश की।
उन्होंने आगे कहा कि अगर अगले एक हफ्ते में कोई नई समस्या नहीं आती, तो पैट को टॉस के समय ब्लेज़र पहने हुए देखना तय है।
बता दें कि कमिंस लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए टीम ने नेट्स में मैच जैसा माहौल बनाकर उनकी तैयारी कराई। मैक्डोनाल्ड का कहना है कि एडिलेड की चुनौतियों के लिए कमिंस पूरी तरह तैयार होंगे। कमिंस ने आखिरी बार जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेला था। लगभग पांच महीने तक क्रिकेट मैदान से दूर होने के बाद हर किसी की नजरें उन पर होगी।
