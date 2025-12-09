Ashes 2025: कप्तान पैट कमिंस की वापसी तय, मगर प्रमुख तेज गेंदबाज हुआ एशेज सीरीज से बाहर; ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

इस बुरी खबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बात यह है कि कप्तान पैट कमिंस की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। उम्मीद है कि वह एडिलेड में होने वाले तीसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे।

मैक्डोनाल्ड ने बताया कि कमिंस दूसरे टेस्ट में भी लगभग खेलने की स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने मैच जैसे माहौल में लम्बे स्पेल डालकर अपनी फिटनेस साबित करने की कोशिश की।

उन्होंने आगे कहा कि अगर अगले एक हफ्ते में कोई नई समस्या नहीं आती, तो पैट को टॉस के समय ब्लेज़र पहने हुए देखना तय है।

बता दें कि कमिंस लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए टीम ने नेट्स में मैच जैसा माहौल बनाकर उनकी तैयारी कराई। मैक्डोनाल्ड का कहना है कि एडिलेड की चुनौतियों के लिए कमिंस पूरी तरह तैयार होंगे। कमिंस ने आखिरी बार जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेला था। लगभग पांच महीने तक क्रिकेट मैदान से दूर होने के बाद हर किसी की नजरें उन पर होगी।