    दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम को मिलने वाली है नई कप्तान, वर्ल्ड कप हीरो का नाम सबसे आगे

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:57 PM (IST)
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:57 PM (IST)

    दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम ने इस सीजन से पहले अपनी कप्तान मेग लेनिंग को रिलीज कर दिया था। तब से टीम को नई कप्तान की तलाश थी। फ्रेंचाइजी के मालिक पार ...और पढ़ें

    दिल्ली कैपिटल्स को मिलने वाली है नई कप्तान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम को नई कप्तान मिलने वाली है। इसका एलान विमंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत से पहले हो सकता है। फ्रेंचाइजी ने हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला टीम की एक खिलाड़ी को इसके लिए चुना है । हालांकि, इसका आधिकारिक एलान मंगलवार को हो सकता है।

    दिल्ली ने अपनी कप्तान मेग लेनिंग को रिलीज कर दिया था। इसके बाद ये माना जा रहा था कि फ्रेंचाइजी किसी भारतीय खिलाड़ी को कप्तानी सौंप सकती है और क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो जेमिमा रोड्रिग्स का टीम का अगला कप्तान बनना तय है जो अभी तक उप-कप्तानी कर रही थीं।

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाया था दम

    जेमिमा ने हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल समय में विकेट पर पैर जमाए थे और शानदार शतक जमाते हुए टीम को जीत दिलाई थी। डब्ल्यूपीएल की नीलामी के दौरान भी टीम के मालिक पार्थ जिंदल ने संकेत दिए थे कि जेमिमा को कमान मिल सकती है। पार्थ ने कहा था, "हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हमें एक भारतीय कप्तान ही चाहिए।"

    यूं तो टीम में साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ड्ट भी हैं, लेकिन कप्तानी जेमिमा के हिस्से आना तय है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है और इसके साथ कैप्शन लिखा है, "बड़े एलान का एलर्ट। 23 दिसंबर को शाम छह बजे।"

    शुरुआती सीजन से हैं हिस्सा

    जेमिमा को फ्रेंचाइजी ने शुरू से ही अपने लंबी स्कीम में रखा है। वह लीग के पहले सीजन यानी 2023 से टीम के साथ हैं। उस साल हुई नीलामी में वह पहली खिलाड़ी थीं जिनके लिए फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई थी। इसके अलावा दिल्ली ने जब अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी तो भी जेमिमा का नाम उन पांच खिलाड़ियों में सबसे ऊपर था।

    जेमिमा इस समय फॉर्म में भी हैं। उन्होंने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में 44 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी।

