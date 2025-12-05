Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संघर्ष, संकल्प और सफलता: वर्ल्ड कप स्टार स्नेह राणा ने खोल दिए महिला क्रिकेट के 'चैम्पियन बनने' के राज

    By Tej Prakash Saini Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेह राणा ने मुरादाबाद में रेलवे स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें प्रेरित किया। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आलराउंडर स्नेह राणा को प्रतीक चिन्ह भेंट करते डीआरएम संग्रह मौर्य। सौ.रेल

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पिछले महीने हुए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहीं स्नेह राणा शुक्रवार को मुरादाबाद पहुंचीं। रेलवे स्टेडियम में चल रहे क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और अपना अनुभव साझा किया। देहरादून में रेलवे की बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत स्नेहा हाल ही में पदोन्नत होकर ग्रुप-बी श्रेणी में आफिसर स्पेशल ड्यूटी/ स्पोर्ट्स अधिकारी बनी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पदभार ग्रहण करने के बाद रेलवे स्टेडियम में उन्होंने मीडिया से बातचीत में विश्व कप, टीम चयन, करियर संघर्ष और महिला क्रिकेट के भविष्य पर खुलकर चर्चा की। विश्व कप के शुरुआती मैच खेलने से टीम में आए बदलाव के सवाल पर स्नेह राणा ने कहा कि विश्व कप से छह महीने पहले ही टीम ने तैयारियों की गति बढ़ा दी थी।

    Untitled design (20)

    इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम ने यह महसूस किया कि अब सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि लगातार बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है। इसी प्रदर्शन की बदौलत साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया। उन्होंने कहा कि हमने कई बार बेहद करीबी मैच गंवाए थे। इसलिए इस बार सभी खिलाड़ी शुरू से ही जीत के इरादे से उतरीं।

    सेमीफाइनल और फाइनल की पिछली निराशा भी हमारे दिमाग में थी, लेकिन साथ ही यह भरोसा भी था कि इस बार खिताब भारत के नाम होना चाहिए। पूरी टीम हर चर्चा में ट्राफी जीतने की ही कल्पना करती थी। फाइनल मैच में प्लेइंग इलेवन में न होने के सवाल पर कहा कि चयन को लेकर वह कभी व्यक्तिगत नजरिया नहीं रखतीं।

    उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हर मैच में संयोजन मैदान और परिस्थिति देखकर तय होता है। जो भी टीम पर निर्भर है वही मैदान में उतरता है। मेरे लिए भारत की जीत सबसे अहम है, चाहे खेलने का मौका मुझे मिले या किसी और को। आगे टीम के साथ रहने की योजना पर स्नेह राणा ने कहा कि आने वाले दिनों में श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है।

    उसके बाद डब्ल्यूपीएल और अगले साल का टी-20 विश्व कप उनकी प्राथमिकता में है। जो भी जिम्मेदारी टीम देगी, उसे पूरे फोकस और ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। डब्ल्यूपीएल से महिला क्रिकेट को क्या फायदा होगा, इस पर उन्होंने कहा कि डब्ल्यूपीएल ने घरेलू क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनोखा मौका दिया है।

    यहीं से आत्मविश्वास बढ़ता है और खेल की बारीकियां सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि खेलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। असफलताएं रास्ता रोकने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन मेहनत और धैर्य ही आपको वापस खड़ा करते हैं।

    डीआरएम ने प्रतीक चिह्न भेंट किया और नरमू ने स्वागत

    डीआरएम संग्रह मौर्य ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आलराउंडर स्नेह राणा को मुरादाबाद मंडल में पदभार ग्रहण कराने के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट किया। पदभार ग्रहण करने के बाद स्नेह राणा नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल कार्यालय पहुंचीं, जहां नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

    मंडल मंत्री राजेश चौबे ने स्नेह राणा के भारतीय महिला क्रिकेट टीम में होने पर रेलवे का गौरव बताया। मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, श्योराज सिंह, सोहेल खालिद, दीपक यादव, सुनील सिंह, विनेश कुमार, पवन जोशी सहित यूनियन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

     

    यह भी पढ़ें- क्या रूस होगा भारत के हस्तशिल्प निर्यात का नया 'किंग'? पुतिन के दौरे से 20 देशों के FTA ने जगाई उम्मीद