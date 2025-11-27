स्मति मंधाना के साथ रहने के लिए WBBL में नहीं खेलेंगी जेमिमा रोड्रिग्स, ब्रिसबेन हीट ने जारी किया बयान

ब्रिसबेन, प्रेट्र। भारत की महिला विश्व कप विजेता स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चल रही डब्ल्यूबीबीएल (महिला बिग बैश लीग) के बचे हुए सत्र में नहीं खेलने का फैसला किया है। मंधाना की शादी टल गई है। जेमिमा कुछ दिन पहले मंधाना की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटी थीं।

उन्हें शादी में शामिल होने के बाद ब्रिसबेन हीट के साथ अपना सत्र पूरा करने के लिए वापस जाना था, लेकिन शादी से ठीक पहले मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण शादी को टालना पड़ा। इसके बाद जेमिमा ने उनके साथ रूकने का फैसला किया।

ब्रिसबेन हीट ने जारी किया बयान ब्रिसबेन हीट ने कहा कि ब्रिसबेन हीट ने जेमिमा रोड्रिग्स के डब्ल्यूबीबीएल के बचे हुए सत्र से रिलीज करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया कि रोड्रिग्स 10 दिन पहले होबार्ट हरिकेंस के विरुद्ध मैच के बाद भारत लौटी थीं, क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें अपनी साथी स्मृति मंधाना की शादी में शामिल होने था।