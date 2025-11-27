Language
    स्मति मंधाना के साथ रहने के लिए WBBL में नहीं खेलेंगी जेमिमा रोड्रिग्स, ब्रिसबेन हीट ने जारी किया बयान

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    ब्रिसबेन हीट ने कहा कि ब्रिसबेन हीट ने जेमिमा रोड्रिग्स के डब्ल्यूबीबीएल के बचे हुए सत्र से रिलीज करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया कि रोड्रिग्स 10 दिन पहले होबार्ट हरिकेंस के विरुद्ध मैच के बाद भारत लौटी थीं, क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें अपनी साथी स्मृति मंधाना की शादी में शामिल होने था। 

    वर्ल्ड कप जीतने के बाद मंधाना और जेमिमा। फाइल फोटो

    ब्रिसबेन, प्रेट्र। भारत की महिला विश्व कप विजेता स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चल रही डब्ल्यूबीबीएल (महिला बिग बैश लीग) के बचे हुए सत्र में नहीं खेलने का फैसला किया है। मंधाना की शादी टल गई है। जेमिमा कुछ दिन पहले मंधाना की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटी थीं।

    उन्हें शादी में शामिल होने के बाद ब्रिसबेन हीट के साथ अपना सत्र पूरा करने के लिए वापस जाना था, लेकिन शादी से ठीक पहले मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण शादी को टालना पड़ा। इसके बाद जेमिमा ने उनके साथ रूकने का फैसला किया।

    ब्रिसबेन हीट ने जारी किया बयान

    ब्रिसबेन हीट ने कहा कि ब्रिसबेन हीट ने जेमिमा रोड्रिग्स के डब्ल्यूबीबीएल के बचे हुए सत्र से रिलीज करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया कि रोड्रिग्स 10 दिन पहले होबार्ट हरिकेंस के विरुद्ध मैच के बाद भारत लौटी थीं, क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें अपनी साथी स्मृति मंधाना की शादी में शामिल होने था।

    अंतिम चार मैच में नहीं लेंगी हिस्सा

    हालांकि, मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने के कारण समारोह स्थगित कर दिया गया। क्लब ने कहा कि वे जेमिमा के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें कहा गया कि रोड्रिग्स अपनी टीम की साथी का समर्थन करने के लिए भारत में ही रहेंगी और ब्रिसबेन हीट भी उनके फैसले पर सहमत है कि वह लीग के अंतिम चार मैचों में टीम का हिस्सा नहीं लेंगी।

