IND vs SA: बूम बूम द बॉस... SENA देशों के लिए खौफ बने बुमराह, पांच विकेट लेकर अकरम को छोड़ा पीछे
साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। बुमराह ने रियान रिकेल्टन और एडेन मार्करम का विकेट लेकर अफ्रीका को दो शुरुआती झटके दिए। बुमराह ने रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड आउट किया। वहीं, मार्करम को पंत के हाथों कैच आउट करवाया। बुमराह ने कुल पांच विकेट चटकाए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन तीसरे सेशन में ही साउथ अफ्रीका 159 रन बनाकर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 'पंजा' खोला। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया।
साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। बुमराह ने रियान रिकेल्टन और एडेन मार्करम का विकेट लेकर अफ्रीका को दो शुरुआती झटके दिए। बुमराह ने रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड आउट किया। वहीं, मार्करम को पंत के हाथों कैच आउट करवाया। इन दो विकेटों की मदद से जसप्रीत बुमराह ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया।
आर अश्विन छूटे पीछे
दरअसल, जसप्रीत बुमराह भारत की तरफ से सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड आउट करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। बुमराह ने अब 153* खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया है। उन्होंने इस मामले में पूर्व स्पिनर आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया। अश्विन ने 151 बार क्लीन बोल्ड से विकेट हासिल की है। बुमराह अब अनिल कुंबले और कपिल देव से पीछे हैं।
सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड कर विकेट हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी-
- अनिल कुंबले- 186
- कपिल देव- 167
- जसप्रीत बुमराह- 153*
- आर अश्विन- 151
- रवींद्र जडेजा- 145
वसीम अकरम को छोड़ा पीछे
इसके बाद तीसरे सेशन में जसप्रीत बुमहार ने दो और खिलाड़ियों को आउट कर पांच विकेट पूरे किए। बुमराह ने 14 ओवर में 5 मेडन के साथ कुल 27 रन खर्च कर पांच विकेट झटके। इन पांच विकेटों की मदद से बुमराह ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। बुमराह अब SENA देशों के खिलाफ सर्वाधिक पांच विकेट हाल पूरा करने वाले गेंदबाज बने। बुमराह ने अपने 51 टेस्ट मैच में 16वीं बार पांच विकेट हॉल पूरा किया।
टेस्ट में सेना (SENA) देश के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले एशियाई:-
- जसप्रीत बुमराह - 13*
- वसीम अकरम - 12
बुमराह के अलावा सिराज और कुलदीप को दो-दो विकेट मिले। बता दें कि बुमराह के दिए दो झटकों के बाद कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। कुलदीप ने वियान मुल्डर (24) और कप्तान टेंबा बावुमा (3) को पवेलियन की राह दिखा दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।