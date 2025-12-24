ICC Rankings: खतरे में जसप्रीत बुमराह की बादशाहत, टी20I में तिलक ने लगाई लंबी छलांग; रोहित ODI में नंबर-1

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान खतरे में है, क्योंकि पैट कमिंस चार पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच ...और पढ़ें

    जसप्रीत बुमराह की नंबर-1 की कुर्सी खतरे में।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी की ताजा जारी हुई रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की नंबर एक की रैंकिंग खतरे में है। बुमराह 879 रेटिंग अंकों के साथ टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। हालांकि, अब उन्हें शीर्ष स्थान के लिए एक मजबूत चुनौती मिल गई है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस चार पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

    एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एशेज टेस्ट में क्रिकेट में वापसी करते हुए कमिंस ने छह विकेट लिए। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने दोनों पारियों में तीन-तीन विकेट लेकर मैच में 6/117 के आंकड़े दर्ज किए और ऑस्ट्रेलिया को 82 रनों से जीत दिलाते हुए एशेज सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

    कमिंस ने मिचेल को छोड़ा पीछे 

    अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर कमिंस ने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ते हुए 849 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अब शीर्ष रैंकिंग में बुमराह से सिर्फ 30 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में ट्रेविस हेड चार पायदान ऊपर चढ़कर 815 पॉइंट्स के साथ स्टीव स्मिथ के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

    टी20I में लगाई लंबी छलांग

    टी20I अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में बुमराह ने 10 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। वह श्रीलंका के महेश तीक्षणा के साथ संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बुमराह के 622 रे अंक हो गए हैं। पांचवें टी20I मैच में बुमराह ने 17 रन देकर दो विकेट चटकाए थे।

    तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर

    वहीं, टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो तिलक वर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। वह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तिलक वर्मा ने हाल ही में समाप्त हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20I सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया था। तिलक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने चार मैच में 62.33 की औसत और 131.69 की स्ट्राइक रेट से कुल 187 रन बनाए।

    रोहित नंबर-1 पर काबिज

    तिलक ने आखिरी टी20I मैच में 42 गेंद पर 73 रन की पाराी खेली थी। इसकी बदौलत भारत 231 रन का स्कोर बनाने में सफल रहा था। वहीं, दूसरी तरफ 908 रेटिंग अंक के साथ अभिषेक शर्मा नंबर-1 पोजिशन पर बने हुए हैं। वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा पहले स्थान पर काबिज हैं।

