Bumrah Kaif Controversy: 'पहले भी गलत और अभी भी...' पर कैफ ने तोड़ी चुप्पी, दिया जसप्रीत बुमराह को जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पूर्व क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने से बचने का आरोप लगाने के बाद जस्‍सी ने इस पर करारा जवाब दिया था। अब कैफ ने फिर से बुमराह को जवाब दिया है। हालांकि, कैफ मामले को ठंडा करते दिखे।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कैफ ने कहा कि बुमराह एशिया कप 2025 में मुख्य रूप से पारी की शुरुआत में गेंदबाजी कर रहे हैं। पूर्व भारतीय स्टार ने संकेत दिया कि चोट से बचने के लिए यह तेज गेंदबाज डेथ ओवरों में गेंदबाजी नहीं कर रहा है।

हालांकि, बुमराह इस टिप्पणी से खुश नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे 'गलत' बताया। कैफ ने अब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बुमराह को 'भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर' बताया है। साथ ही यह भी कहा कि इसे शुभचिंतक और प्रशंसक की क्रिकेट संबंधी टिप्पणी समझें।

Please take this as a cricketing observation from a well-wisher and an admirer. You are Indian cricket's biggest match-winner and I know what it takes to give it all when on field wearing India colours. https://t.co/FqJh7NgRb9

कैफ ने तोड़ी चुप्पी

कैफ ने एक्‍स पर बुमराह को टैग करते हुए लिखा, मैंने बस क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन दिया था। यह उससे ज्‍यादा कुछ भी नहीं है। कृपया इसे एक शुभचिंतक और प्रशंसक की क्रिकेट संबंधी टिप्पणी समझें। आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विजेता हैं और मैं जानता हूं कि भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर अपना सबकुछ झोंकने के लिए क्या करना पड़ता है।

बुमराह को लेकर दिया था बड़ा बयान

कुल मिलाकर कहा जाए तो मोहम्‍मद कैफ का यह बयान बढ़ती टेंशन को कम करने वाला नजर आया। कैफ ने इससे पहले पोस्ट करते हुए लिखा था कि 'रोहित की कप्तानी में बुमराह आमतौर पर 1, 13, 17, 19 ओवर फेंकते थे। सूर्या की कप्तानी में, एशिया कप में, उन्होंने शुरुआत में तीन ओवर फेंके। चोट से बचने के लिए, बुमराह इन दिनों शरीर के गर्म होने के दौरान गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। बचे हुए 14 ओवरों में बुमराह का एक ओवर बल्लेबाजों के लिए बड़ी राहत है, विश्व कप में मजबूत टीमों के खिलाफ, इससे भारत को नुकसान हो सकता है।'

यह भी पढ़ें- 36 साल के Ravindra Jadeja को आखिरकार क्‍यों बनाया गया उप-कप्‍तान? टेस्‍ट क्रिकेट में बढ़ा कद या फिर है मजबूरी, समझें पूरी बात