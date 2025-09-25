वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए गुरुवार को सीनियर सेलेक्‍शन कमेटी ने 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम का एलान किया गया। इंग्‍लैंड दौरे पर 2-2 से सीरीज बराबर करने वाली भारतीय टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अक्षर पटेल और देवदत्‍त पडिक्‍कल की वापसी र्ह तो विकेटकीपर बल्‍लेबाज नारायण जगदीशन को मौका मिला। इसके अलावा रवींद्र जडेजा को उपकप्‍तान बनाया गया है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए गुरुवार को सीनियर सेलेक्‍शन कमेटी ने 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम का एलान किया। इंग्‍लैंड दौरे पर 2-2 से सीरीज बराबर करने वाली भारतीय टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अक्षर पटेल और देवदत्‍त पडिक्‍कल की वापसी र्ह तो विकेटकीपर बल्‍लेबाज नारायण जगदीशन को मौका मिला। इसके अलावा रवींद्र जडेजा को उपकप्‍तान बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उठ रहा है बड़ा सवाल 36 साल के जडेजा को आखिरकार क्‍यों उप-कप्‍तान बनाया गया है? टेस्‍ट क्रिकेट में उनका कद बढ़ा है या फिर है मजबूरी के चलते ऐसा करना पड़ा? यह सवाल फैंस के मन में लगातार उठा रहा है। चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका जवाब दिया है।

चीफ सेलेक्‍टर ने दिया जवाब अगरकर ने कहा, "ऋषभ पंत के बाहर होने के बाद यह बात साफ हो गई थी। उनके पास काफी अनुभव है, आप जानते ही हैं। मुझे पंत की चोट के बारे में नहीं पता। लेकिन उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए वापसी करेंगे।" इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। ऐसे में उन्‍होंने सीरीज का आखिरी टेस्‍ट नहीं खेला था। पंत इन दिनों चोट से उबर रहे हैं।