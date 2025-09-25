Language
    36 साल के Ravindra Jadeja को आखिरकार क्‍यों बनाया गया उप-कप्‍तान? टेस्‍ट क्रिकेट में बढ़ा कद या फिर है मजबूरी, समझें पूरी बात

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:52 PM (IST)

    जडेजा को सौंपी गई अहम जिम्‍मेदारी। इमेज- बीसीसीआई

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए गुरुवार को सीनियर सेलेक्‍शन कमेटी ने 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम का एलान किया। इंग्‍लैंड दौरे पर 2-2 से सीरीज बराबर करने वाली भारतीय टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अक्षर पटेल और देवदत्‍त पडिक्‍कल की वापसी र्ह तो विकेटकीपर बल्‍लेबाज नारायण जगदीशन को मौका मिला। इसके अलावा रवींद्र जडेजा को उपकप्‍तान बनाया गया है।

    उठ रहा है बड़ा सवाल

    36 साल के जडेजा को आखिरकार क्‍यों उप-कप्‍तान बनाया गया है? टेस्‍ट क्रिकेट में उनका कद बढ़ा है या फिर है मजबूरी के चलते ऐसा करना पड़ा? यह सवाल फैंस के मन में लगातार उठा रहा है। चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका जवाब दिया है।

    चीफ सेलेक्‍टर ने दिया जवाब

    अगरकर ने कहा, "ऋषभ पंत के बाहर होने के बाद यह बात साफ हो गई थी। उनके पास काफी अनुभव है, आप जानते ही हैं। मुझे पंत की चोट के बारे में नहीं पता। लेकिन उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए वापसी करेंगे।" इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। ऐसे में उन्‍होंने सीरीज का आखिरी टेस्‍ट नहीं खेला था। पंत इन दिनों चोट से उबर रहे हैं।

    जडेजा का टेस्‍ट करियर

    • रवींद्र जडेजा ने दिसंबर 2012 में इंग्‍लैंड के खिलाफ नागपुर में अपना टेस्‍ट डेब्‍यू किया था।
    • अपने करियर में इस भारतीय ऑलराउंडर ने अब तक 85 टेस्‍ट मैच खेले हैं।
    • इस दौरान 128 पारियों में उन्‍होंने 37.72 की औसत और 55.22 की स्‍ट्राइक रेट से 3886 रन बनाए हैं।
    • टेस्‍ट में जडेजा ने 27 फिफ्टी के साथ ही 5 सेंचुरी भी लगाई हैं।
    • वहीं गेंदबाजी की बाद करें तो जड्डू के नाम 330 विकेट हैं।

    टेस्‍ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

    शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, एन जगदीसन।

    टेस्‍ट सीरीज का शेड्यूल

    • पहला टेस्‍ट: 2 से 6 अक्‍टूबर- अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम)
    • दूसरा टेस्‍ट: 10 से 14 अक्‍टूबर- दिल्‍ली (अरुण जेटली स्‍टेडियम)

