Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPL 2026 Auction: क्‍या है BCCI का 'मैक्सिमम फीस' रूल, विदेशी खिलाड़ियों को हो सकता है नुकसान

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर कुछ फ्रेंचाइजी 20 करोड़ से ज्‍यादा रुपये भी खर्च कर सकती हैं। हालांकि, बीसीसीआई के 'मैक्सिमम फीस' र ...और पढ़ें

    Hero Image

    मंगलवार को होगा ऑक्‍शन।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी में मिनी ऑक्‍शन होगा। नीलामी के बाजार में 359 प्‍लेयर्स उतरे हैं। हालांकि, 10 फ्रेंचाइजी अधिकतम 77 प्‍लेयर्स ही खरीद सकती हैं। ऑक्‍शन के दौरान सभी फ्रेंचाइजी कैप्‍ड-अनकैप्‍ड भारतीय और विदेशी प्‍लेयर्स के लिए खजाना खोल देंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर कुछ फ्रेंचाइजी 20 करोड़ से ज्‍यादा रुपये भी खर्च कर सकती हैं। हालांकि, बीसीसीआई के 'मैक्सिमम फीस' रूल के चलते ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। बोर्ड का यह नियम सिर्फ विदेशी प्‍लेयर्स पर ही लागू होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार यह रूल क्‍या है।

    ऐसा होता है तय

    आईपीएल की मिनी नीलामी में बीसीसीआई के 'मैक्सिमम फीस' रूल के चलते विदेशी प्‍लेयर्स का घाटा हो सकता है। IPL के रूल के अनुसार ऑक्शन में किसी विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम कीमत हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब (18 करोड़) और पिछले मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे प्‍लेयर की कीमत में से जो भी कम होगी, वह होती है। फिर चाहे नीलमी के दौरान प्‍लेयर की बोली कितनी भी लग जाए।

    18 करोड़ रुपये मिलेंगे

    इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब 18 करोड़ था। वहीं आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्‍शन में विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत सबसे महंगे बिके थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। दोनों में हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब कम (18 करोड़) है। ऐसे में इस बार होने वाले मिनी ऑक्‍शन में किसी भी विदेशी प्‍लेयर पर कितनी ही बोली लग जाए, उसे 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। हालांकि, बोली की पूरी रकम फ्रेंचाइजी के पर्स से कटेगी। 18 करोड़ से ऊपर की राशि बीसीसीआई के पास जाएगी। बोर्ड इसे प्‍लेयर्स के विकास पर खर्च करेगा।

    एक उदाहरण से इसे आसान भाषा में समझते हैं। मिनी ऑक्‍शन में कोलकाता नाइटराइडर्स अगर कैमरून ग्रीन को 22 करोड़ में खरीदती। तो कोलकाता के पर्स से 22 करोड़ रुपये कटेंगे, लेकिन ग्रीन को 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। 4 करोड़ रुपये बीसीसीआई के खाते में जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction से पहले गरजा सरफराज खान का बल्‍ला, SMAT में खेली तूफानी पारी

    यह भी पढ़ें- 'एक या दो मैचों के आधार पर शुभमन गिल को आंकना गलत', उपकप्‍तान के बचाव में उतरा भारतीय दिग्‍गज