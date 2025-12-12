खेल संवाददाता, नई दिल्ली : गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने शुक्रवार को कहा कि टी-20 में वह शुभमन गिल की फार्म को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं और अगर आईपीएल में तीन महीने की जगह तीन सप्ताह का समय भी होता तो तब वह चिंतित नहीं होते। नेहरा ने कहा कि टी-20 प्रारूप में केवल दो मैचों के आधार पर किसी का फार्म आंकना सही नहीं है।

अगर गिल जैसे खिलाड़ी को केवल दो-तीन मैचों के आधार पर आंका जाएगा तो मुश्किल होगी। गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मौजूदा सीरीज में वह दो मैचों में केवल चार रन ही बना सके हैं। पिछले मैच में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे।

आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को होने वाली मिनी नीलामी को लेकर नेहरा ने कहा, हमने अपनी कोर टीम को बरकरार रखा है। हमारे पास पांच ही स्लाट बचे हैं और 12.9 करोड़ रुपये का पर्स। गुजरात के कोच नेहरा का कहना है कि अब टीम नीलामी में टीम बिना किसी दबाव के खुले दिमाग से बोली लगाएगी।

नेहरा ने कहा कि हमने केवल चार या पांच खिलाड़ी ही रिलीज किए हैं और टीम लगभग सेट है। इस बार हमें सिर्फ रिक्त स्थानों को स्मार्टली भरना है। हमारे पास राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी हैं और मध्यक्रम में पहले ही काफी विकल्प हैं। इसलिए रणनीति साफ है कि टीम सेट है, अब नीलामी के फ्लो के साथ चलना है।