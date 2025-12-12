Language
    'एक या दो मैचों के आधार पर शुभमन गिल को आंकना गलत', उपकप्‍तान के बचाव में उतरा भारतीय दिग्‍गज

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:27 PM (IST)

    गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने शुक्रवार को कहा कि टी-20 में वह शुभमन गिल की फार्म को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं और अगर आईपीएल में तीन महीने की जग ...और पढ़ें

    फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल।

    खेल संवाददाता, नई दिल्ली : गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने शुक्रवार को कहा कि टी-20 में वह शुभमन गिल की फार्म को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं और अगर आईपीएल में तीन महीने की जगह तीन सप्ताह का समय भी होता तो तब वह चिंतित नहीं होते। नेहरा ने कहा कि टी-20 प्रारूप में केवल दो मैचों के आधार पर किसी का फार्म आंकना सही नहीं है।

    अगर गिल जैसे खिलाड़ी को केवल दो-तीन मैचों के आधार पर आंका जाएगा तो मुश्किल होगी। गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मौजूदा सीरीज में वह दो मैचों में केवल चार रन ही बना सके हैं। पिछले मैच में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे।

    आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार को होने वाली मिनी नीलामी को लेकर नेहरा ने कहा, हमने अपनी कोर टीम को बरकरार रखा है। हमारे पास पांच ही स्लाट बचे हैं और 12.9 करोड़ रुपये का पर्स। गुजरात के कोच नेहरा का कहना है कि अब टीम नीलामी में टीम बिना किसी दबाव के खुले दिमाग से बोली लगाएगी।

    नेहरा ने कहा कि हमने केवल चार या पांच खिलाड़ी ही रिलीज किए हैं और टीम लगभग सेट है। इस बार हमें सिर्फ रिक्त स्थानों को स्मार्टली भरना है। हमारे पास राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ी हैं और मध्यक्रम में पहले ही काफी विकल्प हैं। इसलिए रणनीति साफ है कि टीम सेट है, अब नीलामी के फ्लो के साथ चलना है।

    गिल के अलावा गुजराट टाइटंस के आलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को लेकर नेहरा ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन किया है और वे इस समय भारत के लिए तीनों प्रारूप खेल रहे हैं। नेहरा ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर का कौशल गजब का है। मेरे लिए वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक से छह या सात किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब जबकि वह भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिले तो वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में 'फुल पैकेज' हैं। नई गेंद से वह शुरुआत से ही प्रभावी रहे हैं। पिछले सीजन में वह टीम संयोजन में फिट नहीं हो सके थे, इसलिए कम मैच खेले। लेकिन इस बार वह आपको काफी मैच खेलते दिखेंगे।

