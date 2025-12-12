स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। पहले टी20 की तरह ही दूसरे मैच में भी भारतीय उपकप्‍तान शुभमन गिल का बल्‍ला नहीं चला। ऐसे में टीम में गिल की जगह पर सवाल उठने लगे हैं। संजू सैमसन को बेंच पर बैठाकर गिल को मौके दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी गिल लगातार फेल हो रहे हैं। उन्‍होंने कटक में खेले गए मुकाबले में 4 और मुल्‍लांपुर में कोई रन नहीं बनाया।

बद्रीनाथ ने उठाए सवाल ऐसे में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने लाइव टेलीविजन पर गिल को लेकर बयान दिया। पूर्व बल्लेबाज ने गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि टी20 इंटरनेशनल में सलामी बल्लेबाज की भूमिका के लिए सैमसन के बजाय शुभमन गिल को तरजीह क्यों दी जा रही है।

गिल को सौंपी गई उपकप्‍तानी गिल के औसत प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टॉप ऑर्डर में बनाए रखने पर सवाल उठ रहे हैं। एक साल के अंतराल के बाद टीम में वापसी करते हुए गिल को टी20 इंटरनेशनल मैचों का उप-कप्तान बनाया गया। भारत ने सैमसन और अभिषेक शर्मा की मजबूत सलामी जोड़ी को तोड़कर गिल को टॉप ऑर्डर में जगह दी। सैमसन को पहले मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया था, लेकिन अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में हुए दौरे में उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था।

संजू ने लगाए 3 शतक बद्रीनाथ ने स्टार स्पोर्ट्स तमिल पर कमेंट्री करते हुए कहा, "संजू सैमसन ने तीन शतक बनाए हैं। हम टी20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं और उन्होंने तीन शतक बना लिए हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर आप और क्या चाहते हैं? इतने शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को बेंच पर बैठे देखना थोड़ा दुखद है।"