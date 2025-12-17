Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPL 2026 Auction Unsold Players List: स्टीव स्मिथ से लेकर जैक फ्रेजर तक, 5 चौंकाने वाले नाम; जो रहे अनसोल्ड

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    IPL 2026 Auction Unsold Players List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में कई बड़े नाम ऐसे रहे, जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला है। इस बार ऑक्शन मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    IPL 2026 Auction: टॉप-5 Unsold Players की List

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। IPL 2026 Auction Unsold Players List: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुआ। इस दौरान कई दिग्गज खिलाड़ियों पर बोली लगी। कैमरन ग्रीन आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। उनके अलावा केकेआर ने मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये देकर अपने साथ जोड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, इस ऑक्शन में कई बड़े नाम ऐसे भी रहे, जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। जहां अनकैप्ड खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 10 फ्रेंचाइजियों ने दिलचस्पी दिखाई, तो वहीं कई बड़े नामों को किसी टीम ने नहीं पूछा।

    इसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शामिल रहे, जिन्होंने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में अपना नाम रेजिस्टर कराया था। उन्हें किसी टीम ने खरीदना तो दूर उनक नाम तक ऑक्शनर द्वारा नहीं पुकारा गया। आइए एक नजर डालते हैं टॉप-5 खिलाड़ियों के नाम, जिन्हें मिनी ऑक्शन में नहीं मिला कोई खरीदार।

    IPL 2026 Auction: टॉप-5 Unsold Players की List

    1. जैक फ्रेजर मैकगर्क (Jake Fraser Mcgurk)

    image

    Jake Fraser Mcgurk Unsold IPL 2026 Auction

    जैक फ्रेजर मैकगर्क का नाम आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन (IPL Auction 2026) में सबसे पहले आया, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और वह अनसोल्ड रह गए। जैक फ्रेजर नीलामी में 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस के साथ उतरे थे, लेकिन उन्हें खरीदार नहीं मिला।

    पिछले सीजन (2025) तक वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे थे, जिन्हें दिल्ली ने आईपीएल 2024 में 9 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने अभी तक आईपीएल के दो सीजन (2024-2025) खेले, जिसमें उन्होंने 15 मैचमें 385 रन बनाए। पिछले सीजन उन्हें 6 मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान वह 55 रन ही बना सके थे। 

    2. स्टीव स्मिथ (Steve Smith)

    image

    Steve Smith Unsold IPL 2026 Auction

     

    ऑस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ का आईपीएल ऑक्शन के दौरान एक बार भी नाम नहीं आया। उनका नीलामी में 2 करोड़ रुपये का बेस प्राइस था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी फ्रेंचाइजी ने रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल में सीजन 2021 में खेला था, जिसमें उन्होंने 8 मैच खेलते हुए 152 रन बनाए थे। वह दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने अब तक आईपीएल में 103 मैच खेलते हुए 2485 रन बनाए हैं।

    3. महीश थीक्षणा (Maheesh Theekshana)

    image

    Maheesh Theekshana Unsold IPL 2026 Auction

    श्रीलंकाई बॉलर महेश थीक्षणा को आईपीएल 2026 ऑक्शन में खरीदार नहीं मिला। वह पिछले सीजन तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे, जिन्हें आरआर ने पिछले ऑक्शन में 4.40 करोड़ रुपये में खरीदा था। इससे पहले वह सीएसके की टीम का हिस्सा रहे हैं।

    4. रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz)

    image

    Rahmanullah Gurbaz Unsold IPL 2026 Auction

    अफगानिस्तान के विकेटकीपर बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज को आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन (IPL Auction 2026) में किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदने की रुचि नहीं दिखाई और वह अनसोल्ड रहे। गुरबाज का बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपये था। पिछले आईपीएल सीजन में गुरबाज केकेआर का हिस्सा रहे, जिन्हें ऑक्शन में पिछले साल 2 करोड़ रुपये रकम मिली थी। 

    5. डेवोन कॉनवे (Devon Conway)

    image

    Devon Conway Unsold IPL 2026 Auction

    न्यूजीलैंड के बैटर डेवोन कॉनवे आईपीएल 2026 ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। इससे पिछले सीजन तक वह सीएसके का हिस्सा रहे। पिछली बार नीलामी में उन्हें सीएसके ने 6.25 करोड़ रुपये में अपने साथ बरकरार रखा था, लेकिन इस बार उन्हें किसी ने नहीं खरीदा, ये देखकर काफी हैरानी हुई। 

    यह भी पढ़ें- Prithvi Shaw Net Worth: 75 लाख रुपये में बिके पृथ्वी शॉ की नेटवर्थ उड़ा देगी आपके होश... यूं जीते हैं लग्जरी लाइफ

    यह भी पढ़ें- IPL Auction 2026, Uncapped Player: प्रशांत-कार्तिक और आकिब…मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड भारतीयों के लिए टीमों ने खोली तिजोरी