IPL 2026 Auction Unsold Players List: स्टीव स्मिथ से लेकर जैक फ्रेजर तक, 5 चौंकाने वाले नाम; जो रहे अनसोल्ड

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। IPL 2026 Auction Unsold Players List: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुआ। इस दौरान कई दिग्गज खिलाड़ियों पर बोली लगी। कैमरन ग्रीन आईपीएल ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। उनके अलावा केकेआर ने मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये देकर अपने साथ जोड़ा।

हालांकि, इस ऑक्शन में कई बड़े नाम ऐसे भी रहे, जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। जहां अनकैप्ड खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 10 फ्रेंचाइजियों ने दिलचस्पी दिखाई, तो वहीं कई बड़े नामों को किसी टीम ने नहीं पूछा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शामिल रहे, जिन्होंने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में अपना नाम रेजिस्टर कराया था। उन्हें किसी टीम ने खरीदना तो दूर उनक नाम तक ऑक्शनर द्वारा नहीं पुकारा गया। आइए एक नजर डालते हैं टॉप-5 खिलाड़ियों के नाम, जिन्हें मिनी ऑक्शन में नहीं मिला कोई खरीदार।