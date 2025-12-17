IPL Auction 2026, Uncapped Player: प्रशांत-कार्तिक और आकिब…मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड भारतीयों के लिए टीमों ने खोली तिजोरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 Auction, Uncapped Player List: आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर 2025 को अबूधाबी में हुई मिनी नीलामी में फ्रेंचाइजियों ने अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर दिल खोलकर बोली लगाई। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma) और सहारनपुर के प्रशांत वीर (Prashant Veer) पर 14.20 करोड़ रुपये की रिकार्ड राशि खर्च की तो दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला के तेज गेंदबाज आकिब डार पर 8.40 करोड़ रुपये खर्च किए।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के स्पिन आलराउंडर मंगेश यादव पर गत चैंपियन रायल चैलेंजर्स (आरसीबी) ने पांच करोड़ से ज्यादा खर्च किए। इनके अलावा तेजस्वी सिंह, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, नमन तिवारी, सलिल अरोड़ा, सुशांत मिश्रा, रवि सिंह पर भी टीमों ने जमकर राशि खर्च की।
IPL 2026 Auction, Expensive Indian Uncapped Player List
इन क्रिकेटरों पर करोड़ों रुपये की बोली लगना सिर्फ रकम का खेल नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में उनके निरंतर प्रदर्शन की स्वीकृति है। यह नीलामी संकेत है कि आईपीएल अब सिर्फ स्थापित सितारों का मंच नहीं रहा, बल्कि यहां से भारतीय क्रिकेट का अगला दौर आकार ले रहा है।
सनराइजर्स हैदराबाद ने तो केवल अनकैप्ड भारतीयों खिलाड़ियों को ही खरीदने में दिलचस्पी दिखाई और सर्वाधिक सात खिलाड़ियों को 3.30 करोड़ रुपये की राशि में अपने साथ जोड़ा। राजस्थान ने छह, केकेआर ने पांच, मुंबई ने चार, लखनऊ और चेन्नई ने तीन-तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों को खरीदा।
कैमरन ग्रीन के लिए चेन्नई-केकेआर में बिडिंग वार
ऑक्शनर मल्लिका सागर ने पहले सेट में आस्ट्रेलियाई आलराउंडर दो करोड़ रुपये के आधार मूल्य वाले कैमरन ग्रीन का नाम पुकारा तो मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई। नीलामी में सबसे ज्यादा 64.43 करोड़ रुपये का पर्स लेकर उतरी केकेआर ने अगली बोली लगाई तो मुंबई रेस से हट गई। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच ग्रीन को पाने के लिए लंबी बिडिंग वार चली।
राजस्थान ने 13.40 करोड़ रुपये की अधिकतम बोली लगाई। इसके बाद चेन्नई और केकेआर के बीच बिडिंग वार शुरू हुई और चेन्नई ने 25 करोड़ रुपये तक बोली लगाने के बाद हटने का निर्णय किया और केकेआर ने रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में ग्रीन को अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। हालांकि ग्रीन को इसमें से केवल 18 करोड़ रुपये की ही राशि मिलेगी क्योंकि आइपीएल के 'अधिकतम फीस' नियम के तहत, मिनी नीलामी में किसी विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम सैलरी 18 करोड़ ही हो सकती है।
13 करोड़ में बिके लिविंगस्टन
पहले दौर में इंग्लिश आलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को कोई खरीदार नहीं मिला, लेकिन एक्लेरेशन राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि में खरीदा। इसी तरह जोश इंग्लिश भी पहले अनसोल्ड रहे, लेकिन बाद में लखनऊ ने उन्हें 8.60 करोड़ में खरीदा।
इन बड़े नामों को नहीं मिला खरीदार
जैक फ्रेजर मैक्गर्क, स्टीव स्मिथ, सीन एबट, जोश इंग्लिस, लुंगी नगिदी, डेवोन कान्वे, महेश तीक्ष्णा, मुजीब रहमान, जानी बेयरस्टो, वियान मुल्डर, दीपक हुड्डा, कर्ण शर्मा, महिपाल लोमरोर, स्पेंसर जानसन, रहमानुल्लाह गुरबाज, उमेश यादव, गेराल्ड कोएत्जे, जैमी स्मिथ को कोई खरीदार नहीं मिला।
IPL 2026 Most Expensive Uncapped Player: कौन हैं सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर?
आईपीएल 2026 के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कार्तिक शर्मा( चेन्नई- 14.20 करोड़), प्रशांत वीर (चेन्नई, 14.20 करोड़(, आकिब डार, दिल्ली- 8.40 करोड़), मंगेश यादव (आरसीबी 5.20 करोड़) , तेजस्वी सिंह (केकेआर, 3 करोड़), मुकुल चौधरी( लखनऊ, 2.60 करोड़), अक्षत रघुवंशी (हैदराबाद, 2.20 करोड़)
