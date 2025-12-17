IPL 2026 Auction: शिक्षा मित्र के बेटे प्रशांत वीर को IPL नीलामी में मिले रिकॉर्ड 14.2 करोड़ रुपये

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली : अमेठी में जन्में और सहारनपुर से क्रिकेट खेले ऑलराउंडर प्रशांत वीर को मंगलवार को अबूधाबी में हुई मिनी आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। आगरा में रहने और राजस्थान से क्रिकेट खेलने वाले कार्तिक शर्मा को भी सीएसके ने इतने ही रुपये में अपने नाम किया। दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल के अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं।

प्रशांत के पिता रामेंद्र त्रिपाठी शिक्षा मित्र और माता गृहणी हैं। इसके बावजूद उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया जिसका फल उन्हें इस रूप में मिला। प्रशांत और कार्तिक दोनों का बेस प्राइज 30-30 लाख रुपये था, लेकिन ये 47 गुना महंगे दाम में बिके। ऑस्ट्रेलियाई आलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रीन को कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने रिकार्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा।